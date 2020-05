A quelle heure la navette SpaceX doit-elle rencontrer l'iSS ?

Après une première tentative avortée mercredi 27 mai, la fusée SpaceX censée conduire deux astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) a décollé ce samedi 30 mai, à 15h22 (19h22 GMT). Placée en orbite sans encombre, la capsule Crew Dragon doit s'amarrer à l'ISS aujourd'hui, dimanche 31 mai, vers 16h30.

Etant donné qu'il s'agit d'une mission d'essai, les deux astronautes à bord, Bob Behnken et Doug Hurley, sont chargés de soumettre la capsule à divers tests pendant qu'ils se rapprochent de la Station spatiale internationale. Cette dernière file à 27.000 km/h autour de la Terre, à un peu plus de 400 km au-dessus des océans.

The @SpaceX #CrewDragon has fired its engines and begun its approach to the station. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/eYkkp47Sdk

— Intl. Space Station (@Space_Station) May 31, 2020