Un couple de Youtubeurs lynché sur les réseaux sociaux après avoir abandonné leur fils adoptif

Myka Stauffer, une Youtubeuse américaine très populaire sur la toile, a récemment scandalisé les internautes en annonçant qu'elle avait pris la décision, avec son époux, de se séparer de leur fils Huxley, adopté en Chine trois ans plus tôt. Dans une vidéo de sept minutes qui fait polémique depuis quelques jours, le couple revient en détails sur son choix.

En 2016, Myka et Jim Stauffer, déjà parents de quatre enfants biologiques, annoncent dans une vidéo leur intention d'adopter un petit garçon en Chine. Pendant plusieurs mois, les internautes suivront de près le processus d'adoption du petit Huxley, qui rejoint la famille en 2017. Mais l'intégration du garçonnet dans sa nouvelle famille ne se déroulera pas tout à fait comme prévu.

«Lorsqu'on adopte un enfant à l'étranger, parfois il y a des zones d'ombres et des choses qui ne sont pas transparentes sur papier. Quand Huxley est arrivé à la maison, il avait beaucoup plus de besoins spéciaux sur lesquels nous n'avions pas été prévenus en amont», explique Jim Stauffer dans une vidéo très controversée, postée sur Youtube le 28 mai.

En larmes face à la caméra, le couple a tenté de se justifier sur cette lourde décison, arguant que la santé du petit garçon atteint d'autisme ne leur permettait pas de répondre correctement à ses besoins : «Plusieurs professionnels de la santé ont estimé qu'il devait être placé dans une famille différente pour satisfaire ses besoins médicaux. Il avait besoin de plus [...] Est-ce que j'ai l'impression d'avoir échoué en tant que mère ? A 500% », a confié la Youtubeuse, étouffée par les larmes.

Suivie par plus de 700.000 abonnés sur Youtube, Myka Stauffer avait largement invité sa communauté dans son intimité, partageant quotidiennement les étapes des longues démarches pour adopter son fils.

Les internautes choqués

Les explications du couple n'ont pas convaincu les internautes, qui ont fermement condamné leur décision, les accusant notamment d'avoir touché de l'argent sur le dos de leur fils, en monétisant certaines de leurs vidéos liées à l'adoption.

«Aujourd'hui, j'ai appris que des parents adoptifs peuvent 'trouver une nouvelle maison' à leur enfant. Je n'ai pas les mots», a notamment dénoncé l'écrivain américaine Roxane Gay.

Today I learned that adoptive parents can “re-home” a child. I have no words. — roxane gay (@rgay) May 29, 2020

«Il faut vraiment être l'incarnation du mal pour intentionnellement chercher un enfant, l'adopter et lui 'trouver une nouvelle maison' comme un p***** de chien quand on se rend compte qu'il ne correspond pas esthétiquement à notre modèle familial blanc polissé», s'est insurgée une internaute.

It takes a special kind of evil to PURPOSELY search out a child, adopt them.. & then ‘rehome’ him like a fucking dog when he didn’t conform to your aesthetically pleasing, white-washed life. @MykaStauffer monetised, abused & exploited Huxley - with no ramifications #mykastauffer pic.twitter.com/z5lpSInUxL — Charlotte Wooldridge (@CharlieWool86) May 28, 2020

«J'ai juste une question... Si l'un de vos enfants biologiques avait les mêmes problèmes qu'Huxley, vous les auriez aussi abandonnés? », interroge une internaute sur Twitter.

I just have one question... if your biological kid had the same issues as Huxley, would you give them up too??? #justiceforhuxley



https://t.co/ozRbr3s0QJ via @YouTube — T Clay (@WithoutA__Trace) May 31, 2020

Une page Instagram intitulée «Justice pour Huxley» a même été créée par des internautes pour dénoncer la décision du couple.

Selon les informations communiquées par Myka et Jim Stauffer, le petit Huxley est désormais heureux et épanoui dans une famille dont la mère «a des compétences médicales».