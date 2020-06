DIRECT Coronavirus : au Portugal, cinémas et salles de spectacles commencent à rouvrir

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» s'est répandu en quelques mois sur toute la planète. On dénombre 28.802 morts en France où la situation sanitaire s'est néanmoins améliorée.

10h24

Près de deux mois et demi après leur fermeture pour cause de pandémie, cinémas, théâtres et salles de spectacles commencent à rouvrir à partir de lundi au Portugal dans le cadre de la poursuite du déconfinement.

Les salles de sport peuvent également reprendre leur activité, avec de nouvelles règles sanitaires, et le télétravail cesse d'être obligatoire.

10h12

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a annoncé lundi avoir été contaminé par le nouveau coronavirus avec sa famille, alors que l'épidémie s'aggrave dans ce petit pays du Caucase dont les hôpitaux sont surchargés.

"Mon test de coronavirus s'est révélé positif hier. Tous les membres de ma famille sont aussi positifs", a déclaré M. Pachinian dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, ajoutant qu'il n'a pour autant aucun "symptôme notable" de la maladie et qu'il continuera à travailler depuis chez lui "tant que ce sera possible".

09h46

Plus de 200 dirigeants d'entreprises ont signé une lettre ouverte au gouvernement britannique pour l'appeler à mettre la lutte contre le changement climatique au coeur des mesures pour aider l'économie à repartir après la pandémie de coronavirus.

Les dirigeants de Lloyds Bank, les supermarchés Asda, l'assureur Aviva, le groupe de médias Sky, ou EDF Energy, entre autres, demandent au premier ministre Boris Johnson de "fournir une vision claire sur les efforts de reprise qui soient alignés avec les objectifs plus vastes britanniques en matière sociale, environnementale et climatique".

09h42

La candidate LR à la mairie de Paris Rachida Dati prédit des "tensions" avec riverains et piétons, du fait de l'extension des terrasses de bars et restaurants à partir de mardi lors de la deuxième étape du déconfinement.

"On va déconfiner les terrasses mais il n'y a pas eu d'anticipation (...) Ca n'a pas été concerté avec les cafetiers, et encore moins avec les riverains", a pointé à Europe 1 l'actuelle maire du VIIe arrondissement, critiquant en creux la maire sortante Anne Hidalgo (PS).

Le gouvernement a prévu que seules les terrasses des restaurants et cafés puissent rouvrir en Ile-de-France à compter de mardi. Et Anne Hidalgo a annoncé samedi la possibilité pour ces établissements d'occuper gratuitement une partie de l'espace public avec leurs terrasses.

09h00

Après plus de deux mois d’arrêt des rotations aériennes internationales, le gouvernement polynésien cherche à relancer au plus vite son tourisme, dont l’arrêt menace l’ensemble de l’économie locale. Le confinement des Polynésiens a permis d’éliminer le Covid-19: après 60 cas confirmés et aucun décès, le virus ne circule plus, mais l’économie est atone.

"Il faut rouvrir nos frontières car sinon, nous allons nous asphyxier économiquement, ce sont des milliers d’emplois qui sont menacés", s'alarme auprès de l’AFP la ministre du Tourisme et de l’Emploi, Nicole Bouteau. "Quinze à vingt mille emplois sont menacés", estime Nicolas Prud’homme, le directeur de l’Institut de la Statistique en Polynésie. La collectivité recensait un total de 67.000 salariés fin 2019 et ne dispose pas de caisse de chômage. Tous les hôtels sont fermés, et deux d'entre eux ont annoncé cette semaine

08h55

Les membres de la plus grande expédition scientifique jamais menée dans l'Arctique s'étaient préparés à tout, même aux attaques d'ours polaires. Mais pas à une pandémie qui menacerait la poursuite de leur mission.

Avec deux mois de retard, les scientifiques de cet équipage international, chargé durant plus d'un an d'étudier les conséquences du changement climatique au pôle Nord, devraient finalement pouvoir se relayer dans les jours qui viennent.

08h33

Le marché automobile français a encore plongé en mai, de 50,34%, sous l'effet des mesures de confinement, toutefois la chute s'est ralentie par rapport aux mois précédents, selon des données publiées lundi par les constructeurs. En avril, les immatriculations s'étaient en effet effondrées de 88,8%, après -72% en mars selon les données publiées alors.

A l'image de leurs concurrents étrangers, les groupes français ont encore souffert en mai. PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel) a enregistré un recul de 56,07% des immatriculations de voitures particulières neuves tout comme le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) avec 50,39% d'immatriculations en moins, d'après les chiffres du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).

08h09

La Banque centrale européenne pourrait renforcer jeudi son programme d'urgence destiné à limiter l'impact économique de la pandémie de nouveau coronavirus, au moment où les gouvernements européens s'efforcent d'arrêter une riposte budgétaire commune. Après une salve de mesures exceptionnelles en mars, alors que l'Europe se barricadait pour endiguer la crise sanitaire, l'institut s'était montré "prêt" à en faire plus, lors de sa réunion d'avril, face à cette crise "inédite en temps de paix".

07h49

Bannie par certains pays, promue par d'autres: la planète est plus que jamais divisée sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour traiter le nouveau coronavirus depuis la publication d'une étude contestée jugeant la molécule inefficace, voire néfaste.

L'étude, publiée le 22 mai dans la revue scientifique The Lancet, conclut que l'hydroxychloroquine (HCQ), dérivée de l'antipaludéen chloroquine, n'est pas efficace contre la Covid-19 et qu'elle augmente même le risque de décès et d'arythmie cardiaque. Sa méthodologie a toutefois été remise en cause par une partie de la communauté scientifique, tout comme l'avaient été les méthodologies de précédentes études louant son efficacité.

07h07

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 370.261 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 19H00 GMT. Plus de 6.113.340 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

06h47

Le coronavirus se répand à un rythme galopant au Brésil, avec des mesures de confinement et de déconfinement en ordre dispersé selon les Etats ou les villes de ce pays dont le président Jair Bolsonaro appelle à la levée des restrictions.

Aucune politique n'a été mise en place au niveau national et les mesures d'endiguement de la pandémie ont en général été beaucoup moins strictes que celles qui ont été prises dans la plupart des pays européens ou dans l'Argentine voisine.

06h15

La Corée du Nord va rouvrir ses écoles, deux mois après les avoir fermées par mesure de précaution contre l'épidémie de coronavirus, rapporte lundi la presse sud-coréenne. Pyongyang n'a fait état d'aucun cas de Covid-19, une version dont doutent les experts alors même que le virus né dans la Chine voisine s'est propagé à tous les continents. La Corée du Nord a cependant pris des mesures drastiques, fermant ses frontières et imposant un confinement à des milliers de personnes.