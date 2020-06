La Chine appelle Donald Trump à «ne pas se cacher», face aux manifestations anti-racisme

Des officiels et médias d'Etat chinois ont pris un malin plaisir à faire référence aux manifestations américaines contre le racisme après la mort de George Floyd, alors que Donald Trump est régulièrement intervenu sur le dossier du mouvement pro-démocratie à Hong Kong.

La Chine, qui a largement dénoncé les «ingérences étrangères», lors des contestations hongkongaises, est donc monté au créneau dès que possible avec la multiplication des manifestations aux Etats-Unis. Hua Chunying, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a ainsi tweeté le 30 mai «I can't breathe» («je ne peux pas respirer», mots prononcés par George Floyd et slogan des manifestants américains) accompagné d'une déclaration de son homologue américaine critiquant la répression chinoise.

Un autre porte-parole a dénoncé devant la presse ce 1er juin «la gravité du problème du racisme et de la violence policière aux Etats-Unis». De son côté, Hu Xijin, rédacteur en chef du Global Times, quotidien d'Etat chinois, a invité Donald Trump à ne pas «se cacher derrière les services secrets». «Allez parler aux manifestants sérieusement. Négociez avec eux, comme vous avez ordonné à Pékin de parler aux émeutiers de Hong Kong», a-t-il tweeté.

Le tout intervient dans un contexte particulièrement tendu puisque les relations entre la Chine et les Etats-Unis sont au plus mal. Donald Trump n'a cessé de s'en prendre à Pékin pendant la crise du coronavirus, questionnant à plusieurs reprises l'origine du virus, ainsi que la responsabilité du gouvernement dans la pandémie mondiale.

Mais les Chinois ne sont pas les seuls à profiter de la situation pour critiquer les Américains. Javad Zarif, ministre des Affaires étrangères iranien, a ainsi tweeté une photo d'un communiqué de presse américain critiquant la répression dans le pays perse, en remplaçant certains mots pour l'appliquer à la situation. Le tout avec l'hashtag #BlackLivesMatter. Au vu de la posture sécuritaire affichée par Donald Trump ces derniers jours, il est probable que ce dernier prenne la parole pour répondre à ces critiques.

Retrouvez toute l'actualité sur les Etats-Uni ICI