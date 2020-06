Mort de George Floyd : Barack Obama estime que les manifestations pourraient être «un tournant»

Après une sixième nuit de troubles aux Etats-Unis, provoqués par la mort d'un Afro-Américain de 46 ans, George Floyd, aux mains d'un policier blanc, Barack Obama a publié ce lundi 1er juin une longue tribune sur le site Medium, appelant à «faire de ce moment le tournant d'un véritable changement».

Pour cela, l'ancien président américain, en poste à la Maison Blanche de 2009 à 2017, invite la «nouvelle génération d'activistes» à ne pas négliger la politique. «Si nous voulons apporter un vrai changement, alors le choix n'est pas entre la protestation et la politique. Nous devons faire les deux», explique-t-il dans une tribune partagée sur la plate-forme Medium, spécialisée dans la publication de textes longs.

I wrote out some thoughts on how to make this moment a real turning point to bring about real change––and pulled together some resources to help young activists sustain the momentum by channeling their energy into concrete action. https://t.co/jEczrOeFdv

— Barack Obama (@BarackObama) June 1, 2020