Mort de George Floyd : des marques affichent leur soutien aux afro-américains

Alors que les heurts se multiplient à travers les Etats-Unis après la mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, lors d'une arrestation policière, une vague de soutien envers la communauté noire américaine se répand à travers le pays.

Ce week-end, plusieurs marques ont ouvertement affiché leur soutien sur les réseaux sociaux. L'éditeur de jeu vidéo Electronic Arts, qui produit la série de jeux de football amércain NFL, a ainsi publié un message en ce sens sur Twitter.

«Nous nous tenons aux côtés de nos amis, joueurs, collègues et partenaires de la communauté Afro-américaine/Noire. Notre attention immédiate est focalisée sur les actions que nous pouvons prendre pour changer les choses envers les traitements injustes et le biais systémique qui sévit dans la nation et notre monde (...) Il s'agit d'un sujet plus important que le jeu, plus important que le sport, et qui nécessite que nous nous élevions ensemble et portions le changement», explique le compte d'EA Sports.

An official statement from EA SPORTS pic.twitter.com/MKdgJjvKJB — Madden NFL 20 (@EAMaddenNFL) May 31, 2020

Plus emblématique encore, la célèbre marque de sport américaine Nike a également publié un tweet intitulé : «Prenons part au changement». «For once, Don't do it» (en référence à leur slogan Just do it). Ne prétendez pas qu'il n'y a pas de problème aux Etats-Unis. Ne tournez pas le dos au racisme. Ne tolérez pas que des vies innocentes nous soient enlevées. Ne trouvez pas de nouvelles excuses. N'estimez pas que cela ne vous affecte pas. Ne vous asseyez pas pour rester silencieux. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas prendre part au changement. Prenons tous part au changement.»

Un tweet aussitôt retweeté par son éternelle rivale, la marque Adidas afin de montrer symboliquement son union face au racisme. Tandis que Reebok a également publié une tribune sur le site de microblogging se disant solidaire avec la commnauté Noire, tout comme New Balance.

Une déclaration qui a elle aussi été accompagnée de prises de position de la part de sportifs américains. En atteste le compte twitter officiel de l'équipe de Basket des LA Clippers. Son coach, Doc Rivers, lui même Noir et fils d'officier de police américain, y publie également une tribune appelant à l'appaisement tout en soulignant que la haine n'est pas un problème afro-américain, mais un problème qui concerne l'humanité dans son ensemble.

L'homme appelle également à utiliser une autre voie qui compte : celle du vote aux présidentielles américaines de novembre prochain. «Le temps est venu de se confronter au vrai problème et de prendre part à la solution», conclut-il. D'autres sportifs, comme Michael Jordan, ont également pris part à cette vague de soutien.

A statement on behalf of @DocRivers and the LA Clippers. pic.twitter.com/OwbLEHFrCL — LA Clippers (@LAClippers) May 31, 2020

