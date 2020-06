Pride 2020 : la fierté LGBT célébrée en ligne cette année

Le lundi 1er juin marque le départ de la Pride2020, c'est à dire qu'il est le premier jour du mois des fiertés LGBTQI+. Mais cette année, pandémie de coronavirus oblige, plusieurs marches ont dû être annulées ou reportées.

L'European Pride Organisers Association, soit l'Association européenne des organisateurs des marches des fiertés, recensait ainsi à cette date au moins 500 événements LGBTQI+ directement mis à mal par le coronavirus.

Mais, en regardant de plus près la liste que l'organisation a mis en ligne, on constate que beaucoup d'événements ont décidé d'investir la toile pour se réinventer.

We are excited to announce details of our Global Pride event on June 27th with World Leaders and Grammy Award Winners among the first contributors to be revealed.





Check out our website for all the exciting details. #GlobalPride #ExistPersistResisthttps://t.co/reft70WRLi pic.twitter.com/PnPG5Spf0v

— Global Pride 2020 (@GlobalPride2020) May 30, 2020