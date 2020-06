Bientôt un salaire minimum à l'échelle européenne ?

Après une coupure forcée liée à la crise du coronavirus, la Commission européenne relance le chantier du salaire minimum à l'échelle de l'UE. Le sujet, véritable serpent de mer européen, sera sur la table lors d'une réunion à Bruxelles ce mercredi 3 juin.

Souvent évoqué, jamais mis en place, ce projet, grande promesse d'Ursula von der Leyen lors de son élection à la tête de la Commission européenne en juillet 2019, avait franchi une étape importante mi-janvier, avec le lancement par la Commission européenne d'une période de consultation des partenaires sociaux. Mais depuis, plus aucune nouvelle.

Cette mesure sociale est revenue sur le devant de la scène à la faveur du plan de relance européen face à la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus. Après avoir figuré dans la proposition franco-allemande à 500 milliards d'euros annoncée le 18 mai, l'établissement de «salaires minimum équitables» s'est ensuite retrouvé dans le projet de relance de la Commission européenne, à hauteur de 750 milliards d'euros, présenté par Ursula von der Leyen le 27 mai.

Le pluriel est ici important. En effet, il ne s'agit pas pour l'exécutif européen de fixer un salaire minimum qui serait le même pour tous les pays de l'UE, mais d'instaurer un «instrument juridique pour garantir que les travailleurs gagnent suffisamment pour subvenir à leurs besoins», expliquait en début d'année Valdis Dombrovskis, l'un des vice-présidents de la Commission européenne. Autrement dit, que ce plancher soit adapté à chaque pays.

UN PLANCHER À 50 OU 60 % DU SALAIRE MÉDIAN ?

A l'heure actuelle, 21 des 27 Etats membres de l'Union sont dotés d'un salaire minimum national, tout comme le Royaume-Uni. Dans les six autres (Italie, Autriche, Suède, Danemark, Finlande, Chypre), il est négocié par les partenaires sociaux au niveau de chaque branche. Si l'on regarde seulement les pays disposant d'un salaire minimum national, les montants varient énormément, allant de 312 euros brut en Bulgarie à 2.142 euros brut au Luxembourg, d'après les derniers chiffres d'Eurostat. Un rapport de 1 à 6,9 qui passe à un écart de 1 à 2,9 lorsque le coût de la vie dans chaque Etat membre est pris en compte dans les calculs.

Pour faire converger ces salaires minimum - et ainsi réduire le dumping social de certains pays européens, notamment de l'Est - tout en prenant en considération les spécificités nationales, la mise en place d'un plancher représentant 50 à 60 % du salaire médian de chaque pays est évoquée, même si le choix de la Commission européenne n'est pas encore arrêté. En 2014, selon Eurostat, seuls trois Etats membres (Portugal, Slovénie et France) disposaient d'un salaire minimum à plus de 60 % du salaire brut médian.

Si cette idée de salaire minimum européen est soutenue par Emmanuel Macron et Angela Merkel - qui a mis en place un tel mécanisme dans son pays en 2015 -, ainsi que par la gauche européenne, elle pourrait susciter l'opposition de plusieurs pays. On pense notamment aux Etats d'Europe de l'Est, aux faibles salaires minimum, craignant que cette mesure leur fasse perdre en compétitivité, ou encore les pays scandinaves, attachés à leur modèle social de négociation avec les partenaires sociaux.

C'est pour rassurer ces derniers que le programme d'Ursula von der Leyen juste avant son élection par les eurodéputés en juillet 2019 précisait que «les salaires minimum devraient être fixés conformément aux traditions nationales, au moyen de conventions collectives ou de dispositions légales». Les tractations ne font que commencer.