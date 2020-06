Ce que l'on sait de Derek Chauvin, le policier incriminé dans la mort de George Floyd

Son visage a fait le tour du monde. Pour cause : Derek Chauvin est le policier qui a tué George Floyd en le maintenant à terre avec son genou, le 25 mai à Minneapolis. Filmée, la scène a ravivé la colère des citoyens face aux violences policières et au racisme, en particulier aux Etats-Unis.

d'abord licencie, puis Arreté

Le fonctionnaire de police a été licencié le lendemain du drame et arrêté le 29 mai pour homicide involontaire. Il est depuis détenu à la prison d'Etat d'Oak Park Eights, le plus haut niveau de détention du système pénitentiaire du Minnesota, selon CNN. Il comparaîtra le 8 juin devant un tribunal. Quant à ses trois collègues présents lors des faits, ils restent pour l'heure en liberté.

Mais beaucoup de manifestants réclament que Derek Chauvin soit inculpé pour meurtre ou assassinat, et que ses trois collègues soient également poursuivis.

pres de 20 plaintes a son encontre

L'homme de 44 ans, qui a travaillé pour le département de police de Minneapolis pendant plus de 18 ans, est visé par 18 plaintes d'après CNN. Pour deux d'entre elles, il aurait reçu une lettre de réprimande.

La police a confirmé que ces plaintes ont bien été déposées, sans préciser les motifs ni ce qu'elles ont impliqué, affirme le média américain. Mais, selon l'association du Minnesota Communities Against Police Brutality, l'accusé aurait reçu des réprimandes orales, notamment pour avoir utilisé un «ton dégradant», un «langage désobligeant» et d'autres termes qui mériteraient une sanction disciplinaire.

En outre, le policier aurait été impliqué dans trois fusillades, selon Le Parisien. En 2006, il aurait fait partie des six agents liés à la mort d'un homme abattu après avoir, selon les policiers, tiré au fusil de chasse sur eux. Deux ans plus tard, il aurait blessé par balle un suspect au cours d'une intervention pour violence domestique, ce qui lui aurait valu une médaille de bravoure. Enfin, en 2011 un jeune homme a été blessé pendant une course-poursuite avec une patrouille, à laquelle il aurait appartenu.

l'ancien collegue de travail de george floyd

Derek Chauvin aurait travaillé dans la même boîte de nuit que George Floyd. Plus précisément, à la sécurité du club «El Nuevo Rodeo» à Minneapolis, affirme son ancienne propriétaire à CNN : «Je ne dirais pas qu'ils se connaissaient [...] mais nous avons tous travaillé ensemble certaines nuits et leurs chemins se seraient croisés», a-t-elle déclaré au journaliste Josh Campbell. «Ayant connu Derek Chauvin, je ne peux croire qu'il n'ait pas eu l'humanité d'écouter ce pauvre homme mendier son air et sa vie», a-t-elle ajouté.

un homme marie

Derek Chauvin était marié au moment des faits, mais l'épouse de 45 ans a demandé le divorce le 30 mai, soit un jour après que son mari a été arrêté, selon NBC News. L'ex-couple, qui n'aurait pas d'enfant commun, possédait une maison de ville à Windermere, dans le comte d'Orange en Floride selon CNN.

Si Kellie Chauvin «est actuellement au chômage», «elle subvient à ses besoins et n'a pas besoin de la pension alimentaire de son conjoint, et renonce à son droit de recevoir une pension alimentaire temporaire ou permanente», indiqueraient les documents de divorce. De plus, celle-ci souhaiterait changer de nom, bien que le nom qu'elle souhaite utiliser n'ait pas été révélé.

