DIRECT Coronavirus : 107 nouveaux décès enregistrés en France

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» s'est répandu en quelques mois sur toute la planète. On dénombre 28.940 morts en France où la situation sanitaire s'est néanmoins améliorée.

20h23

L'épidémie de coronavirus a causé 84 nouveaux décès en 24 heures dans les hôpitaux français et 23 dans les établissements sociaux et médico-sociaux au cours des derniers jours, portant le total des nouveaux décès à 107, selon le bilan communiqué mardi par la Direction générale de la santé.

Le bilan total s'élève à 28.940 morts, dont 18.590 à l'hôpital et 10.350 dans les établissements sociaux et médico-sociaux, alors que le nombre de patients en réanimation continue de baisser.

20h13

129 détenus sur les 329 du seul centre pénitentiaire de Mayotte à Majicavo Lamir dans la commune de Koungou ont été testés positifs au Covid-19, affirme l’Agence régionale de santé (ARS) dans son bilan quotidien. Et ce "cluster" inquiète l’ARS qui a organisé une campagne de tests sur les détenus et les 150 agents pénitentiaires depuis le début de la semaine.

19h46

Plus de 48.000 personnes sont décédées au Royaume-Uni avec pour cause suspectée ou avérée le nouveau coronavirus, selon des chiffres du Bureau national du statistiques (ONS) établissant un bilan plus lourd que celui des autorités sanitaires.

19h05

Après Google Play, l'appli StopCovid est également disponible sur l'App Store.

18h52

Le déficit du budget de l'Etat devrait atteindre 220 milliards d'euros cette année, soit 50 milliards de plus que le chiffre inscrit dans le budget rectificatif présenté début avril par le gouvernement, a annoncé mardi Gérald Darmanin.

"L'Etat prend très largement sa part dans la crise du covid", a assuré le ministre des Comptes publics lors d'une audition à l'Assemblée nationale. "Aujourd'hui à date", le déficit prévu est de "220 milliards" d'euros. "C'est plus de quatre fois le déficit de la sécurité sociale", a-t-il souligné.

18h50

La SNCF a mis en vente mardi toutes les places encore disponibles sur les TGV et Intercités programmés cet été, y compris celles laissées auparavant vacantes pour raisons sanitaires, promettant petits prix et promotion.

17h59

La Grèce a annoncé avoir suspendu les vols à destination et en provenance du Qatar jusqu'au 15 juin après avoir détecté plusieurs cas de coronavirus sur un vol reliant Doha à Athènes.

Douze personnes sur 91 voyageant à bord d'un avion de Qatar Airways qui s'est posé lundi à Athènes ont été testées positives au Covid-19, a précisé l'autorité grecque de protection civile.

16h47

Les hôpitaux et cliniques vont bénéficier d'une nouvelle enveloppe de 100 millions d'euros destinée à compenser les surcoûts liés à la crise du coronavirus, a annoncé mardi le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Santé Adrien Taquet.

"Une première enveloppe nationale de 377 millions a été allouée en avril pour compenser les surcoûts liés à la prise en charge des patients covid", a rappelé M. Taquet, interrogé lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

16h17

Le ministère des Comptes publics a annoncé que les entreprises en difficulté pourraient bénéficier d'un report de paiement des cotisations sociales pour le mois de juin, mais sur demande cette fois, alors que ce dispositif est très sollicité depuis sa mise en place en mars.

16h01

L'application française de traçage de contacts StopCovid est disponible au téléchargement dans le magasin d'applications Google Play.

La publication sur le magasin d'application d'Apple devrait suivre rapidement, a-t-on indiqué dans l'entourage du secrétariat d'Etat au numérique Cédric O.

14h26

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le maire va valider ce mardi le prêt garanti par l'Etat de 5 milliards d'euros pour aider le constructeur automobile Renault à traverser la crise du coronavirus, a-t-on appris auprès de Bercy.

M. Le Maire "signera aujourd'hui la garantie du prêt de 5 milliards d'euros qui doit être consenti à Renault", a annoncé le ministère de l'Economie à l'AFP. Le ministre "a demandé à ce que s'ouvre immédiatement un dialogue social et technique, pour mettre au point un projet industriel d'avenir (...) qui devra garantir à long terme, au-delà de 2023, l'emploi et le niveau d'activité industrielle sur le site de Maubeuge (Nord) et son territoire".

13h57

13h17

Emmanuel Macron a salué mardi la réouverture des cafés et restaurants qui "signe le retour des jours heureux" lors de la phase II du déconfinement, synonyme d'un quasi retour à la normale en France.

"La réouverture des cafés, hôtels et restaurants signe le retour des jours heureux !", a souligné le chef de l'Etat sur Twitter. "Nul doute que les Français seront là pour retrouver cette part de l'esprit français, de notre culture et de notre art de vivre. En ces temps difficiles, l'État continuera à soutenir ce secteur", a-t-il ajouté.

11h51

"Aider les Français à changer de véhicule, aider les constructeurs à retrouver du volume": les primes à l'achat de véhicules propres, une des mesures du plan de soutien à l'industrie automobile, constituent une offre "gagnant-gagnant", a affirmé mardi la secrétaire d'Etat à l'Economie.

Il s'agit de "faciliter l'obtention des véhicules hybrides, faire en sorte que l'industrie automobile joue la carte de l'écologie", a expliqué Agnès Pannier-Runacher lors d'une visite dans une concession automobile parisienne à l'occasion du lancement officiel de cette prime consentie par l'Etat.

11h23

La saison 2020 de Formule 1, retardée par la pandémie de coronavirus, débutera le 5 juillet en Autriche et les huit premières courses se dérouleront en Europe entre juillet et septembre, selon le nouveau calendrier officialisé mardi.

Un second GP suivra en Autriche (sur le Red Bull Ring de Spielberg) le 12 juillet, avant la Hongrie (sur le Hungaroring de Budapest) le 19 juillet, la Grande-Bretagne (à Silverstone) les 2 et 9 août, l'Espagne (sur le circuit de Barcelone-Catalogne à Montmelo) le 16 août, la Belgique (à Spa-Francorchamps) le 30 août et l'Italie (à Monza) le 6 septembre.

11h15

La préservation de l'emploi ne doit pas passer "par le chantage", a déclaré mardi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, à l'heure où le syndicat majoritaire chez Ryanair en France dénonce "un chantage au licenciement" exercé par la compagnie aérienne irlandaise.

Interrogé sur RTL sur ce conflit, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a estimé mardi que le chantage n'était "jamais une voie".

10h50

L'intersyndicale de Conforama interpelle mardi Bruno Le Maire dans un courrier qui "dénonce le silence du ministère de l'Economie" et revendique l'obtention "sans délai" du prêt garanti par l'Etat demandé par le groupe.

Les syndicats CFE-CGC, CGT et FO soulignent dans leur communiqué que "les 9.000 salariés de Conforama sont confrontés à une incertitude totale quant à leur avenir", en dépit d'une réunion le 22 mai avec le Ciri, la cellule du ministère de l'Economie qui accompagne les entreprises touchées par la crise sanitaire.

10h46

La Russie a passé mardi le cap des 5.000 décès attribués au coronavirus, selon les derniers chiffres officiels, et les infections nouvelles restent supérieures à 8.000 cas journaliers.

Lors des dernières 24 heures, 182 personnes sont décédées du Covid19 en Russie, portant le total à 5.037 morts.

09h20

Marine Le Pen a estimé mardi que le gouvernement n'était "pas responsable du fait que l'épidémie reflue", jugeant que "la phase d'endiguement de l’épidémie a été ratée".

"Ce gouvernement, il n'est pas responsable du fait que l'épidémie reflue grâce à deux mois de confinement, qui a été un sacrifice considérable" et "va avoir des conséquences sociales et économiques très lourdes", a déclaré sur France 2 la présidente du Rassemblement national.

09h16

Parvenir à faire travailler "tous" les Français, en particulier les jeunes, et à "contenir" le chômage sont les grands défis auxquels le pays devra se confronter au cours des prochains mois, a estimé mardi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Interrogé sur RTL sur la nécessité de travailler plus dans les prochains mois afin de favoriser la reprise économique, Bruno Le Maire a répondu que le "défi" était plutôt de "travailler tous". "C'est ça l'enjeu pour la France dans les mois qui viennent: travailler tous et essayer de contenir un chômage qui va augmenter", a-t-il déclaré.

09h07

Le nouveau coronavirus a fait un premier mort dans les camps de réfugiés du Bangladesh, où près d'un million de Rohingyas vivent dans la promiscuité et une pauvreté extrême, ont annoncé mardi les autorités sanitaires locales.

La victime est un réfugié rohingya de 71 ans qui vivait à Kutupalong, le plus grand camp de réfugiés de la planète. "Il est mort le 31 mai. Mais nous avons eu seulement la nuit dernière la confirmation qu'il est mort du Covid-19", a déclaré Toha Bhuiyan, un responsable sanitaire du district de Cox's Bazar (sud-est), où sont situés les camps rohingyas.

08h28

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 375.000 morts dans le monde, dont plus des trois quarts en Europe et aux Etats-Unis, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 05h50 GMT.

Au total, 375.070 décès ont été recensés dans le monde (pour 6.258.474 cas), dont 179.051 en Europe (2.167.233 cas), continent le plus touché. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (105.160), devant le Royaume-Uni (39.045), l’Italie (33.475), le Brésil (29.937) et la France (28.833).

07h59

Les soldes d'été commenceront le 15 juillet, et non le 24 juin comme initialement prévu. Cela va permettre aux commerçants d'écouler davantage de stocks avant les premiers rabais. La durée des soldes reste inchangée, soit quatre semaines.

07h57

Le gouvernement anticipe désormais une chute du produit intérieur brut de 11% cette année en France, contre 8% jusqu'ici, a indiqué mardi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Le choc économique est extrêmement brutal" mais " j'ai la conviction absolue que nous allons rebondir en 2021", a déclaré Bruno Le Maire sur RTL.

07h20

Prendre un café en terrasse, partir en train à plus de 100 kilomètres de chez soi... Les Français retrouvent une vie "presque normale", mardi 2 juin, à l'occasion du passage en "phase 2" du déconfinement.

Après la réouverture des parcs et jardins samedi, les plages, musées, monuments, zoos, restaurants ou encore les théâtres vont pouvoir rouvrir mardi, en respectant certaines règles de distanciation ou de port du masque.

06h54

L'application StopCovid sera disponible ce mardi, à partir de midi, pour aider au contrôle de la propagation du Covid-19 pendant cette nouvelle phase du déconfinement.

Elle sera en téléchargement volontaire sur les smartphones. "On a besoin qu'un maximum de gens l'ait", a affirmé le secrétaire d'Etat au Numérique Cédric O, précisant que les habitants des villes étaient visés en priorité.

06h15

Avec près de 30.000 morts au Brésil et plus de 10.000 morts au Mexique, l'épidémie de coronavirus menace de faire s'effondrer les systèmes hospitaliers d'Amérique latine alors que la France, passée par ce cauchemar il y a quelques semaines, amorce mardi un quasi-retour à la normale.

Quatre pays latino-américains (Brésil, Pérou, Chili, Mexique) figurent parmi les dix ayant recensé le plus grand nombre de nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, a indiqué lundi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).