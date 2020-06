George Floyd : comment Colin Kaepernick est devenu l'icône de #blacklivesmatter

Ces derniers jours se suivent et se ressemblent aux Etats-Unis. Depuis la mort de George Floyd, un homme noir asphyxié par un policier blanc, les manifestations sont quotidiennes dans le pays. Mais avant ce drame, Colin Kaepernick se battait déjà pour que «la vie des noirs compte».

En 2016, pendant l'hymne national, l'ancien quaterback des 49ers de San Francisco posait un genou à terre, pour dénoncer les violences policières et l'injustice raciale. «Je ne vais pas me lever pour montrer ma fierté d'avoir un drapeau pour un pays qui opprime les Noirs et les gens de couleur», avait-il expliqué après un match de pré-saison où il était resté assis tout au long de la l'hymne américain, rapporte le site Bleacher Report.

Avec son célèbre genou à terre, le joueur de football américain est devenu un symbole de la lutte contre l'injustice raciale aux Etats-Unis et donc du mouvement militant afro-américain «Black Lives Matter», la vie des Noirs compte en français. Comme en témoignent les tee-shirts et maillots avec son nom portés par certaines personnes, lors des manifestations contre la mort de George Floyd. Au cours de celles-ci, «Black Lives Matter» est d'ailleurs repris en tant que slogan.

Les personnalités de tous horizons dénoncent la mort de George Floyd. Parmi elles, les entraîneurs et joueurs de la National Football Ligue (NFL), la ligue nationale de football américain. Et pourtant, celle-ci est depuis plusieurs années l'objet de critiques, du fait qu'elle ne prendrait pas suffisamment au sérieux les problèmes liés au racisme. Suite à ses actes de dénonciations durant l'hymne national, Colin Kaepernick s'est retrouvé sans emploi et a accusé la NFL de l'avoir écarté pour son geste revendicatif, car mauvais pour le business.

La NFL reagit mais ne convainc pas

«Les réactions des manifestants à ces incidents reflètent la douleur, la colère et la frustration que nous sommes si nombreux à ressentir», a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodel, rapporte The New York Times. Eric Reid, l'agent de sécurité qui s'était agenouillé avec Colin Kaepernick lorsqu'ils étaient tous deux chez les 49ers de San Francisco, s'est moqué de cette déclaration.

Il a indiqué que le commissaire attendait avec impatience «Les chansons de la saison 2.0», faisant ainsi référence à la campagne d'écriture de chansons de la ligue qui a fait don des recettes aux actions de justice sociale de la NFL.

Colin Kaepernick a déclaré que son association à but non lucratif «Know Your Rights Camp» assurerait la représentation juridique des manifestants, qu'il a appelés les «combattants de la liberté», à Minneapolis.