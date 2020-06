L'ancien basketteur NBA Royce White est devenu l'un des visages de la contestation à Minneapolis

Au milieu des manifestants, il est très difficile de ne pas remarquer un basketteur de 2m03. Par sa taille, mais aussi et surtout par son éloquence, l'ancien joueur à la courte carrière NBA Royce White est devenu l'un des orateurs les plus en vue à Minneapolis, où les manifestations contre le racisme après la mort de George Floyd se poursuivent.

Cette position de leader et d'orateur peut également surprendre les férus de basket américain, qui se souviennent de ce joueur atypique, qui refusait notamment de prendre l'avion car il souffre d'un trouble de l'anxiété généralisé. Une maladie qui l'a d'ailleurs certainement privé d'une jolie carrière en NBA. Et pourtant, mégaphone à la main, chemise blanche ou costume sur le dos, il a été aperçu dans des vidéos, parlant avec assurance à des manifestants présents sur place, récoltant des applaudissements à la fin de chaque phrase.

Former Iowa State basketball star Royce White, who grew up in Minneapolis, with a rousing speech. Ends by saying protesters will be on Hennepin bridge “until CNN covers this protest.” He, other speaker say national media only wants to show looting & fires in #georgefloydprotests pic.twitter.com/EmpsikOBZU

— Tyler Davis (@TDavisDMR) May 29, 2020