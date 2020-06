Mort de George Floyd : un commissaire «troublé» par la vidéo d'une voiture de police fonçant dans la foule

Alors que les Etats-Unis ont connu, samedi 30 mai, une cinquième nuit d'émeutes après la mort de George Floyd lors d'une arrestation par la police à Minneapolis, deux vidéos prises en marge des manifestations à New York montrent une voiture de police foncer dans la foule. Des images qui ont «troublé» le commissaire de police de New York, Dermot Shea.

Dans une interview donnée à l'émission Today, lundi, Dermot Shea affirme que «quiconque regarde cela doit être troublé par ce qu'il a vu» et promet qu'une enquête sera ouverte. Il précise toutefois que le climat de tension de samedi soir était «situation très difficile» pour les forces de l'ordre.

Pour le commissaire de police, les deux voitures «étaient attaquées et devaient essentiellement sortir de là le plus rapidement possible. C'est donc une situation très difficile sans une bonne fin de toute façon».

Ajoutant que «si vous regardez toute cette vidéo ... je la décrirais comme une embuscade», a précisé Dermot Shea, «c'est clairement quelque chose que personne ne devrait vouloir voir».

Dimanche, le maire de New York Bill de Blasio avait également pris la défense du département de police de sa ville. «Il est inapproprié que les manifestants entourent un véhicule de police et menacent des policiers», a-t-il déclaré. Précisant toutefois que la ville mènera une «enquête complète» sur l'incident.