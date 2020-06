Quels pays européens imposent une quarantaine aux voyageurs étrangers ?

Si de plus en plus de pays de l'UE commencent à rouvrir leurs frontières aux voyageurs européens, certains leur imposent une quarantaine à l'arrivée. C'est le cas de l'Espagne, du Royaume-Uni ou de la Grèce, mais plus de l'Allemagne depuis le 18 mai ni de l'Italie à partir de ce mercredi 3 juin.

Espagne

L'Espagne impose depuis le 15 mai une quarantaine de 14 jours, appelée «quatorzaine», à tous les voyageurs arrivant de l'étranger - sauf quelques exceptions (soignants, travailleurs transfrontaliers, transporteurs des marchandises, équipages de compagnies aériennes) - posant le pied dans le pays, afin d'éviter une résurgence du coronavirus. Ces derniers ne peuvent sortir de leur logement que pour des achats de première nécessité ou pour bénéficier de soins et en portant un masque. Cette quarantaine obligatoire sera levée le 1er juillet, a annoncé le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez dimanche.

Royaume-Uni

Tout comme l'Espagne, le Royaume-Uni va instaurer, à partit du 8 juin, une quarantaine obligatoire de quatorze jours à tout arrivant dans le pays, même si quelques catégories de population en seront exemptées (routiers, professions médicales, saisonniers, Irlandais...). Mais pas les Français, comme cela avait été un temps évoqué. Cette mesure sera revue toutes les trois semaines, a annoncé la ministre de l'Intérieur britannique Priti Patel le 22 mai. Mais face aux inquiétudes du secteur touristique, le gouvernement envisagerait d'autoriser des ponts aériens avec certains pays dès la fin du mois de juin (Portugal, Grèce ou encore Australie), selon le Times, afin d'éviter la quarantaine aux voyageurs venant de ces territoires.

Irlande

L'Irlande a décidé d'emprunter le même chemin que son voisin britannique, en décidant d'imposer depuis fin mai une quarantaine de quatorze jours à toute personne entrant sur son territoire, y compris les citoyens irlandais de retour chez eux. Cette mesure ne concerne ni les Nord-Irlandais ni les travailleurs considérés comme essentiels (pilotes de ligne, transporteurs, personnes travaillant dans le transport maritime...). Tous les autres doivent remplir un formulaire à leur arrivée, indiquant leur lieu de séjour. Des contrôles peuvent être menés pour vérifier que l'auto-isolement strict (interdiction de toute sortie) est bien respecté.

GRÈCE

Jusqu'au 15 juin, toute personne arrivant en Grèce depuis Athènes - le seul aéroport autorisant pour l'instant les vols internationaux - est soumise à un test du Covid-19. S'il est positif, une quarantaine de quatorze jours est imposée. S'il est négatif, cet auto-confinement obligatoire est réduit à sept jours. A partir du 15 juin et jusqu'au 30, l'aéroport de Thessalonique va également rouvrir aux touristes. Durant cette période, ces mesures sanitaires évoquées précédemment ne seront imposées qu'aux voyageurs venant d'un aéroport situé dans une zone à haut risque de propagation du Covid-19 selon l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) - tous les aéroports d'Ile-de-France se trouvent dans cette liste. Pour les autres, des tests aléatoires sont prévus. Mais un test positif entraînera toujours une quarantaine de quatorze jours. Enfin, à partir du 1er juillet, seuls des tests aléatoires seront pratiqués sur les arrivants.

AUTRICHE

La politique de quarantaine de l'Autriche ressemble à celle de la Grèce. Tous les citoyens européens arrivant sur le territoire autrichien depuis un aéroport doivent se placer en auto-quarantaine pendant quatorze jours. Seul un test du Covid-19 négatif datant de moins de quatre jours dispense de cette obligation. L'aéroport de Vienne propose des tests rapides à 190 euros. Pour les touristes étrangers arrivant en Autriche depuis les frontières terrestres du pays - donc en voiture ou en train -, ceux-ci doivent obligatoirement présenter un certificat médical attestant d'une non-contamination au Covid-19 sur la base d'un test négatif, sans quoi l’entrée en Autriche leur est refusée. Ces mesures doivent être levées à partir du 15 juin au niveau des frontières avec l'Allemagne, la Suisse et le Liechtenstein, mais pas avec l'Italie et la Slovénie.