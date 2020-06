VIDÉO : des policiers s'agenouillent à la demande des manifestants

«Agenouillez-vous, mettez votre genou à terre». A Washington, des manifestants réclamant justice pour l'Afro-Américain George Floyd ont demandé, lundi 1er juin, aux policiers de se mettre à genoux en signe de respect.

Obtempérant, ces derniers chargé de la protection de l'hôtel Trump de Washington se sont agenouillés devant eux, tour à tour. Et bien que la scène n'a duré que quelques minutes, le symbole est fort.

Devant l’hôtel Trump de Washington, les policiers s’agenouillent à la demande des manifestants qui réclament justice pour la mort de #GeorgeFloyd #TakeAKnee #BLACK_LIVES_MATTER pic.twitter.com/O6Lq2G6pHA — Yona Helaoua (@YonaHelaoua) June 1, 2020

Au-delà de Washington, d'autres policiers ou responsables politiques ont également mis genou à terre ces derniers jours. A Santa Cruz, lundi 1er juin, le maire et le chef de la police se sont agenouillés aux cotés de manifestants. Tout comme le maire de San Francisco, London Breed.

WATCH: Police officers across the country kneel and march in solidarity with protesters. pic.twitter.com/QnuWcH6fPL — CBS News (@CBSNews) June 1, 2020

Des images fortes pour un geste tout autant symbolique, car George Floyd est mort après avoir été asphyxié par le genou d'un policier blanc lors de son arrestation.

Ce geste fort a été initié en 2016 par le footballeur américain Colin Kaepernick. Il s'était agenouillé à plusieurs reprises pendant l'hymne national américain pour protester contre les violences policières racistes.

Furieux, Donald Trump avait considéré ce geste comme un manque de respect au drapeau et avait appelé au boycott de la NFL, la ligue nationale de football. Et un geste et un activisme politique, proche du mouvement «Black Lives Matter», qui coûteront la carrière sportive de Colin Kaepernick.