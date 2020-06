VIDÉO : un policier retire le masque d'un manifestant pour l'arroser de gaz lacrymogène

Après plus d'une semaine de troubles aux Etats-Unis, suite à la mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, par un policier blanc, une nouvelle vidéo publiée sur les réseaux sociaux choque les internautes. Sur ces images, un officier de la police de New York retire le masque d'un manifestant pour l'asperger de gaz lacrymogène.

Cet anonyme était en train de manifester les mains en l'air lorsque des officiers ont ordonné au groupe d'opposants de bouger.

Dans une vidéo largement partagée, l'homme recule d'un pas lorsqu'il est bousculé par un officier de police. Ce dernier finit par lui retirer son masque et l'asperger de gaz.

I am heartbroken and disgusted to see one of my family members a young black man w/his hands up peacefully protesting and an NYPD officer pulls down his mask and pepper sprays him. @NYCSpeakerCoJo @BPEricAdams @FarahNLouis @JumaaneWilliams @NewYorkStateAG @NYPDShea cc: @EOsyd pic.twitter.com/tGK5XWS0bt

— Ms. Anju J. Rupchandani (@AJRupchandani) May 31, 2020