Coronavirus : sera-t-il possible de partir en vacances au Portugal cet été ?

Avec l'épidémie de coronavirus, beaucoup de Français se demandent s'il sera possible de partir au Portugal cette année pour les vacances d'été. En théorie la réponse est «oui» et aucune quarantaine ne devrait finalement être imposée. Mais, en pratique, des obstacles demeurent.

Et que ce soit en voiture ou en avion, ce sont au moins deux barrières qui se dressent encore sur la route des vacances «à la portugaise».

La première, c'est que la France maintient ses frontières fermées au moins jusqu'au 15 juin.

La seconde est que l'Espagne impose toujours une quatorzaine aux étrangers qui foulent son sol, et cela au moins jusqu'au 1er juillet.

Aujourd'hui encore, seuls les Français qui ont une résidence au Portugal peuvent donc traverser l'Espagne en voiture sans se soumettre à cette quarantaine.

Mais, là encore, sous conditions : qu'il n'y ait pas plus de deux personnes par véhicule et ne pas passer une nuit à l'hôtel ou chez l'habitant en chemin.

Enfin, à la frontière luso-espagnole, seuls 9 points de passages sont ouverts.

Le trafic aérien reprend doucement

De ce fait, il est recommandé, avant tout déplacement de se rendre sur le site de l'ambassade de France au Portugal, qui met régulièrement à jour toutes les informations nécessaires.

Pour ce qui est des avions, le trafic aérien reprend doucement. Au début du mois de juin, Air France assure un aller-retour quotidien entre Paris et Lisbonne et la TAP, la compagnie portugaise, maintient deux vols par semaine entre Paris et Lisbonne.

Des fréquences de vol qui, sauf impératif épidémique, devraient continuer à monter en puissance dans les jours qui viennent.

Concernant les modalités pratiques, si aucune quarantaine n'est imposée, la température des passagers est en revanche relevée. A noter toutefois que cela ne concerne que le Portugal continental : aux Açores et à Madère, la quarantaine reste en revanche toujours d'actualité, et cela jusqu'à nouvel ordre.

Mais les Portugais de France qui reviennent vers l'Hexagone vont-ils, eux, être soumis à une quarantaine ? A piori, non.

C'est du moins ce qu'a assuré, le 19 mai dernier, le Premier ministre portugais Antonio Costa sur Twitter, après s'être entretenu avec le président de la République française, Emmanuel Macron.

«À la France (je voudrais dire) : toute notre reconnaissance. À la communauté portugaise en France : comme d'habitude, nous vous attendons cet été», a ainsi écrit le chef du gouvernement portugais.

Num gesto de amizade e de profundo reconhecimento pela Diáspora portuguesa em França, @EmmanuelMacron garantiu-me hoje que nenhuma medida de quarentena será aplicada aos nossos concidadãos que se apresentem na fronteira terrestre com Espanha de regresso a casa #COVID19 #COVID19PT — António Costa (@antoniocostapm) May 19, 2020

Il faut également souligner que, ces dernières semaines, les autorités de Lisbonne avaient fait des pieds et des mains pour s'assurer de la venue, cet été, des quelque 600.000 ressortissants portugais installés en France et de leur descendants.

Un enjeu politique et financier pour Lisbonne

Un enjeu à la fois politique, visant à réunir des milliers de familles séparées, mais également économique. Ne pas faire venir ces Portugais de l'étranger au pays aurait pu en effet priver le Portugal de 900 millions d'euros, juste pour le mois de juillet et d'août, selon les estimations du journal portugais Correio da manhã.

En attendant l'évolution de la situation, la communauté portugaise de France, et plus largement toutes les personnes désireuses de se rendre au Portugal cet été, peuvent continuer de s'informer au plus près via les médias hexagonaux de la diaspora lusitane.

Radio Alfa, radio historique de la communauté portugaise de France, publie régulièrement des mises à jour sur sa page Facebook. Même chose pour le lusojornal, hebdomadaire de la diaspora portugaise, qui récemment interviewait Jean-Pierre Pinheiro, le directeur de l'Office de tourisme du Portugal en France.

Enfin, l'association franco-portugaise Cap Magellan, basée à Paris, a lancé son propre site dédié à la situation du coronavirus et des vacances d'été au portugal : vacancesportugalcovid.com, avec, là aussi, des informations actualisées jour après jour.