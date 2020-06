Coronavirus : sera-t-il possible de partir en vacances en Croatie cet été ?

C'est l'une des destinations les plus prisées par les voyageurs du monde entier, et notamment les Français. Mais, en raison de la pandémie de Covid-19, sera-t-il possible de partir en vacances en Croatie cet été ?

Les autorités croates ont commencé à alléger les mesures de restriction, signe du ralentissement de la propagation du virus sur le territoire.

Ainsi, les enfants des parents qui doivent se rendre à leur travail ont pu faire leur rentrée, lundi 11 mai. Le même jour, les terrasses, bars et restaurants ont été autorisés à lever le rideau et les rassemblements de dix personnes maximum sont désormais permis.

Les frontieres de la croatie a présent ouvertes

Surtout, depuis le 29 mai dernier, les frontières croates ont rouvert sans restriction pour les ressortissants de dix pays de l'UE.

Mais attention, la France n'en fait pour le moment pas partie. Une réouverture complète est, à ce stade, fixée au 15 juin.

A noter que cela ne concerne que les entrées d'étrangers «en général». Car, en pratique et pour tout séjour touristique, les touristes européens, quelle que soit leur nationalité, sont les bienvenus à condition qu'ils présentent un justificatif d'hébergement.

Le nombre de vols depuis l'étranger vers la Croatie reste cependant toujours réduit, même si une reprise quasi normale du trafic est attendue d'ici à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet.

A ce stade, et en attendant de nouvelles directives, un test du coronavirus n'est pas requis pour franchir la frontière croate.

De même, depuis le 15 mai, la quatorzaine n'est plus imposée à l’arrivée dans le pays, même si les autorités recommandent aux voyageurs de limiter leurs déplacements et d'adopter les gestes barrières.

Le port du masque reste ebfub recommandé mais n'est pas imposé.