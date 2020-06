Des chercheurs disent avoir trouvé l'air le plus pur du monde

Sans surprise, il faut s'éloigner de la civilisation pour espérer respirer correctement. Des chercheurs de la Colorado State University affirment avoir trouvé l'air le plus pur du monde dans l'océan Austral.

Selon ces scientifiques, qui publient leur étude dans la revue Proceedings of the National Academy of Science, aucune activité humaine n'a perturbé la qualité atmosphérique dans cette zone précise. Aucune particule d'aérosol n'a en effet été détectée sur place. Un endroit particulièrement rare aujourd'hui, puisque l'être humain a colonisé la quasi entièreté du globe terrestre.

En naviguant dans ces eaux, ils en ont profité pour observer la qualité de l'eau ainsi que les microbes en suspension. Ces derniers proviennent en majorité de l'océan. Cela pourrait sembler anodin, mais dans toutes les études semblables réalisées dans l'hémisphères nord et les régions subtropicales, ils avaient plutôt tendance à venir des continents et être amenés par le vent. Un indice de plus sur l'impact de l'Homme sur la nature.

La découverte de cette zone, si elle reste aussi «vierge» qu'elle ne l'est actuellement, pourrait permettre aux scientifiques de comprendre plus facilement encore le dérèglement climatique, la pollution de l'air et, peut-être, des solutions pour essayer d'endiguer le processus. Pour rappel, la pollution atmosphérique peut entraîner des maladies cardiaques, des AVC ou des cancers du poumon. En France seulement, on estimait que la qualité de l'air avait causé 48.000 décès sur l'année 2016.

