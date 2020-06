DIRECT Coronavirus : Berlin va lever le 15 juin ses mises en garde sur les voyages touristiques en Europe

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» s'est répandu en quelques mois sur toute la planète. On dénombre 28.940 morts en France où la situation sanitaire s'est néanmoins améliorée.

10h59

Le gouvernement allemand a décidé mercredi de lever à partir du 15 juin ses mises en garde sur les voyages touristiques en Europe décrétées en mars en raison de la pandémie du coronavirus, a indiqué le ministre des Affaires étrangères.

"Le conseil des ministres a décidé de ne pas prolonger les avertissements sur les voyages" à destination de l'UE et des pays associés, pour "les remplacer par des recommandations" aux voyageurs pays par pays, a déclaré Heiko Maas lors d'une conférence de presse à Berlin.

10h36

Initialement attendue vers midi hier, l'application StopCovid a été rendue disponible au téléchargement pour les smartphones fonctionnant avec Android dans le magasin d'applications Google Play vers 16H00, et sur celui d'Apple vers 19H00.

Le retard a fait grimper de manière inattendue les téléchargements de Stop Covid19 CAT, une application du gouvernement catalan vraisemblablement confondue avec la StopCovid française.

L'application catalane s'est retrouvée en tête des téléchargements en France ce mardi sur l'AppStore d'Apple, devant les populaires systèmes de communication Zoom, TikTok et WhatsApp, selon un classement établi par la société spécialisée AppAnnie.

10h20

L'application de traçage des contacts choisie par l'Italie dans sa lutte pour endiguer la propagation du Covid-19 a été téléchargée par 500.000 personnes en 24 heures, ce qui la place en tête des téléchargements nationaux, écrit mercredi le Corriere della Sera.

"Plus de 500.000 téléchargements en 24 heures et la première place dans le classement italien des applications les plus téléchargées", écrit le premier quotidien de la péninsule.

09h13

La Bourse de Paris a débuté largement dans le vert mercredi (+1,08%), s'installant au-dessus des 4.900 points, convaincue par les signes de reprise économique.

A 09H00 (07H00 GMT), l'indice CAC 40 prenait 52,48 points à 4.911,45 points. La veille, il avait fini en hausse de 2,02% à 4.858,97 points.

08h51

La secrétaire d'Etat à l'Economie Agnès Pannier-Runacher a estimé mercredi que des restructurations devaient être acceptées chez Renault, qui va bénéficier d'un prêt garanti par l'Etat de 5 milliards d'euros.

"Nous accompagnons Renault dans une des plus graves crises de son histoire, et pour ce faire, il faut accepter qu'il y ait une partie de restructurations", a-t-elle déclaré au micro de France Inter.

08h34

Le transporteur aérien allemand Lufthansa, qui fait l'objet d'un plan de sauvetage inédit, a fait état mercredi d'une perte nette de 2,1 milliards d'euros au premier trimestre, et annoncé une "profonde restructuration" de toutes ses branches.

La crise du coronavirus a "pesé de manière inédite sur notre résultat" et "la demande ne va reprendre que très lentement, ce que nous devons contrebalancer par une profonde restructuration" a expliqué le patron, Carsten Spohr, cité dans un communiqué.

08h22

L'assureur Axa anticipe un impact total de 1,5 milliard d'euros de la pandémie de coronavirus sur son résultat opérationnel 2020, en lien surtout avec l'"assurance perte d'exploitation et annulation d'événements", selon un communiqué publié mercredi.

Le groupe français, dont le résultat opérationnel avait été de 6,5 milliards d'euros en 2019, estime le coût total des sinistres liés à la pandémie à 1,2 milliard d'euros "après impôts et net de réassurance", et chiffre le montant des mesures de solidarité mises en place à environ 0,3 milliard d'euros.

06h53

Le préfet de Guyane a interdit mardi les rassemblements religieux dans 11 des 22 communes de Guyane, celles touchées par le coronavirus, dans un arrêté dont l'AFP a pris connaissance.

Celui-ci précise que "les établissements de culte restent ouverts" sur plusieurs communes dont Camopi, Cayenne, Grand-Santi, Kourou, ou encore Saint-Laurent du Maroni", mais que "tout rassemblement ou réunion y est interdit", à l'exception de cérémonies funéraires limitées à 20 personnes.

06h49

Le gouvernement sud-coréen a annoncé mercredi un plan de relance sans précédent de 26 milliards d'euros afin de soutenir l'économie mise à mal par l'épidémie de nouveau coronavirus.

L'économie sud-coréenne s'est contractée de 1,3% entre janvier et mars, soit le recul trimestriel le plus important depuis la crise financière de 2008.

06h15

Les universités australiennes ont estimé mercredi que les pertes liées à l'absence d'étudiants étrangers en raison de la fermeture des frontières pour lutter contre le coronavirus pourraient s'élever à 10 milliards d'euros.

Le groupe de lobbying Universities Australia a souligné que ce manque à gagner aura des conséquences durables sur les établissements d'enseignement supérieur, mais également sur la recherche et l'innovation.