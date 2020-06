DIRECT Mort de George Floyd : le procureur a requalifié les faits en homicide volontaire

La mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, lors d'une arrestation policière filmée et diffusée sur les réseaux sociaux le 25 mai, a très largement choqué aux Etats-Unis et entraîné des émeutes dans le pays. Des manifestations de soutien ont lieu dans le monde entier.

20h59

Le procureur enquêtant sur la mort de George Floyd à Minneapolis a requalifié les faits en homicide volontaire, inculpant de "meurtre non prémédité" le policier qui a asphyxié le Noir américain et de complicité les trois autres agents présents, a annoncé mercredi la sénatrice locale Amy Klobuchar.

La famille de la victime décédée le 25 mai s'est félicitée de l'aggravation de ces poursuites, dans un communiqué transmis par son avocat, Ben Crump. "C'est un pas important sur la voie de la justice", a-t-elle commenté.

18h40

Le racisme "n'a pas de place dans nos sociétés", a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson dans un "message" au président américain Donald Trump après la mort de George Floyd, à l'origine d'une vague d'indignation mondiale.

"Mon message au président Trump, à quiconque aux Etats-Unis, depuis le Royaume-Uni c'est que le racisme, les violences racistes, n'ont pas leur place dans nos sociétés et je suis sûr que c'est une opinion largement partagée dans le monde", a déclaré M. Johnson lors d'une conférence de presse, après une manifestation réunissant des milliers de personnes dans le centre de Londres pour réclamer justice suite au décès de Floyd, Afro-américain tué par un policier blanc.

16h52

Des centaines de manifestants se sont rassemblés mercredi à Londres pour exiger que justice soit rendue après la mort de de George Floyd, Afro-américain tué par un policier blanc aux Etats-Unis, qualifiée de "scandaleuse" par le Premier ministre Boris Johnson.

16h18

Le président américain Donald Trump a nié avoir été escorté dans un bunker sécurisé en raison des manifestations à l'extérieur de la Maison Blanche, assurant s'être rendu sur place simplement pour une inspection.

elon le New York Times, Donald Trump a été mis à l'abri vendredi soir par le Secret Service lors d'une manifestation devant sa résidence officielle. "C'était une fausse information", a assuré M. Trump dans l'émission de radio de Brian Kilmeade, animateur de Fox News.

16h15

Le ministre américain de la Défense Mark Esper s'est publiquement déclaré opposé au déploiement de l'armée américaine sur le territoire, théâtre de manifestations antiracistes après la mort d'un homme noir aux mains d'un policier blanc.

Je ne suis pas favorable à décréter l'état d'insurrection" qui permettrait au président américain de déployer des soldats d'active face à des citoyens américains, et non plus des réservistes de la Garde nationale, a déclaré M. Esper au cours d'une conférence de presse.

10h23

Le pape François a jugé mercredi "intolérable" toute forme de racisme, en réaction à la la mort à Minneapolis de George Floyd, mais il a aussi condamné les réactions de violence qui ont suivi.

"Nous ne pouvons ni tolérer ni fermer les yeux sur aucune forme de racisme ou d'exclusion, et prétendre défendre le caractère sacré de toute vie humaine", a déclaré le pape François durant son audience du mercredi, en ajoutant cependant que "rien ne se gagne" avec les réactions de violence des derniers jours.

10h10

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté mardi à Houston, au Texas, pour rendre hommage à George Floyd et demander justice après sa mort.

06h30

Le mouvement de colère contre le racisme et les brutalités policières s'est poursuivi mardi aux Etats-Unis, malgré les pillages, les affrontements avec la police et le ton martial de Donald Trump, déterminé à restaurer l'ordre en recourant si besoin à l'armée. Neuf jours après la mort à Minneapolis de George Floyd, un homme noir asphyxié par un policier blanc, la vague de contestation historique ne connaît pas de répit.