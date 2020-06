George Floyd : des fake news en pagaille sur les réseaux sociaux

Images détournées, photos anciennes sans aucun lien avec les événements en cours, personnes prises pour d'autres... Depuis la mort de Georges Floyd, cet Afro-Américain qui a perdu la vie à Minneapolis lors d'une intervention policière, les réseaux sociaux sont le théâtre d'innombrables fausses informations.

Parfois anodines, d'autres publications jettent au contraire particulièrement le trouble d'autant plus qu'elles sont abondamment relayées dans un contexte explosif, les Etats-Unis étant depuis plusieurs jours en proie à de violentes émeutes.

Voici sept fake news qui ont semé la confusion.

Non, le poste de police de Minneapolis n'a pas pris feu

Cette photo montrant un bâtiment en flammes en pleine nuit a été massivement partagée sur les réseaux sociaux du monde entier.

Selon les légendes qui l'accompagnent, ce sont des émeutiers qui auraient mis le feu à un poste de police de Minneapolis.

Pourtant, si la photo montre bien un bâtiment situé à Minneapolis et dont l'incendie est lié aux émeutes qui ont cours dans la ville, il ne s’agit pas d’un immeuble appartenant à la police.

D'après Le Monde, qui s'appuie sur les informations du quotidien local Star Tribune, il s’agit en réalité d’un immeuble de logements sociaux en construction qui a pris feu le 27 mai dernier.

Ce McDonald's a effectivement brûlé... en 2016

Concernant la photo de ce restaurant McDonald's lui aussi en flammes, là encore la réalité n'est pas celle qui est présentée.

Alors que plusieurs internautes avancent qu'il s'agit d'un restaurant pris pour cible durant les émeutes de Minneapolis, le cliché remonte en vérité à 2016.

Le sinistre ne s'est d'ailleurs même pas déroulé à Minneapolis mais à Lebanon, en Pennsylvanie, comme l'explique le site américain Snopes, spécialisé en fact-checking.

Quant au feu, il avait été provoqué non par un acte criminel mais par un incident en cuisine : de la graisse alimentaire s'était en effet enflammée.

les images d'un film sur une chaîne d'info ? Non, une blague qui dégénère

Autre publication qui a beaucoup été partagée, celle d'un montage comparant deux images.

La photo de gauche montre ainsi une capture d'écran qui prétend présenter une ville américaine dévastée par les flammes. En-dessous, un bandeau de la chaîne d'info américaine MSNBC appuie le propos en indiquant que «des couvre-feux sont imposés à travers les Etats-Unis, alors que des manifestants défilent dans les rues».

La photo de droite montre quant à elle exactement la même image, mais il s'agit d'un extrait du film apocalyptique World War Z.

L'un dans l'autre, ce montage affirme donc que MSNBC aurait utilsié un film pour illustrer des scènes d’émeutes, or la chaîne d'info n'a jamais diffusé ces images.

Après enquête, il s'est avéré qu'il s'agissait en fait d’un assemblage, de mauvaise qualité d'ailleurs, réalisé par un utilisateur de Twitter.

Ce dernier, un certain Bad Scooter, avait superposé la bande-son d’une séquence de MSNBC montrant des scènes de pillage dans un magasin de Philadelphie, sur des plans du film World War Z.

*** MSNBC NEVER USED THE WORLD WAR Z CLIP!! PERIOD!





AUDIO TAKEN FROM THIS REAL VIDEO LAST NIGHT (BELOW), WITH GRAPHICS ON TOP OF A TRAILER RIPPED FROM YOU TUBE.





AGAIN, MSNBC NEVER NEVER AIRED THE WWZ FOOTAGE!!*** #WorldWarZ #PHILLY #MSNBC #FAKEVIDEO #NOCONSPIRACY #BADJUDGEMENT pic.twitter.com/Y9osxvyTFI — Bad Scooter (@OfficialSlop) June 1, 2020

Sur Twitter, l’auteur de cette vidéo devenue virale a toutefois fait rapidement amende honorable. «Tout cela a dégénéré. Oui, ce clip de MSNBC était issu du film World War Z. J’ai même écrit sur la vidéo, au-dessus du logo de la chaîne, que ce n’était 'pas vrai'. J’ai considérablement sous-estimé Twitter (…), certains ont prétendu que c’était 'vrai'. C’était stupide de ma part», a-t-il écrit, en diffusant la véritable séquence passée en direct sur la chaîne d’information.

Non, cet homme interpellé par erreur n'est pas un agent du FBI

Les internautes l'assurent et les images pourraient effectivement laisser penser que la scène correspond au récit qui les accompagne.

Des policiers blancs s'approchent ainsi d'un homme noir assis sur un banc. Ils le menottent, fouillent dans ses poches, contrôlent ses papiers et s'aperçoivent finalement qu'ils font une erreur et finissent par le libérer. Pour les internautes, pas de doute, l'homme noir interpellé est un agent du FBI.

The moment when they realised they just attempted to arrest an FBI agent... pic.twitter.com/sw3t3iexKg — Nics Monique (@NicsMonique) June 1, 2020

Or, et comme l'a expliqué la police de Rochester, dans le Minnesota, dans un communiqué, la vidéo en question a en réalité été tournée en juin 2019. La police locale indique que les policiers croyaient avoir reconnu un suspect recherché pour agression.

L'homme assis sur le banc avait en effet l'âge et la corpulence du suspect recherché. Mais les forces de l'ordre, en consultant ses papiers, ont réalisé qu'ils s'étaient trompés et ont relâché l'homme innocent qu'ils avaient contrôlé. Reste que sur Twitter, la légende, suit son cours et la vidéo fake news a été vue près de quinze millions de fois.

Le policier impliqué dans la mort de George Floyd n'est pas celui portant une casquette po-Trump

Autre montage, autre mensonge. A gauche, la photo désormais célèbre du policier Derek Chauvin plaquant au sol George Floyd. A droite, la photo d'un homme portant une casquette rouge sur laquelle est écrit le slogan de la campagne présidentielle de Donald Trump, «Make America Great Again», et présenté comme étant Derek Chauvin.

Here is Derek Chauvin, the racist cop who kept his knee on #GeorgeFloyd’s neck, cut off his air passage and murdered him, wearing a “Make Whites Great Again” hat, a clear sign that this piece of excrement should’ve been taken off the streets a long time ago.#JusticeForFloyd pic.twitter.com/KxGxHAIzlH — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) May 27, 2020

Un photomontage partagé massivement sur les réseaux sociaux, notamment par plusieurs personnalités comme Talbert Swan, un influent prédicateur afro-américain.

Seulement voilà, l'homme à la casquette n'est pas Derek Chauvin mais est en réalité Jonathan Riches, un partisan de Donald Trump, réputé pour être un troll de compétition sur les réseaux sociaux.

Non, ce tank n'a pas été volé en 2020

La vidéo montrant un tank prétendument volé lors d’une manifestation et circulant dans les rues d'une ville au Minnesota a également fait beaucoup parler d'elle.

WATCH LIVE ON YOUTUBE AS COPS CHASE THE STOLEN TANK THROUGH THE STREETS OF MINNESOTA





-> https://t.co/kgk4zxfdg3 pic.twitter.com/skvnOYxNTD — Barry (@TotalToughScene) May 31, 2020

Elle n'a pourtant rien à voir avec les événements actuels. Elle date en réalité de juin 2018 lorsqu'un officier de la garde nationale avait été arrêté après s’être enfui d’une base militaire située près de la ville de Blackstone (Virginie).

Comme le souligne Le Monde, une dépêche de l’agence Associated Press (AP) avait d'ailleurs rapporté ce fait divers.

«Le véhicule, qui roule sur des chenilles comme un char, a été volé à Fort Pickett près de Blackstone. La police l’a poursuivi pendant environ deux heures à des vitesses aussi élevées que 65 km/h, avant que le conducteur ne s’arrête et ne se rende près de l’hôtel de ville de Richmond», avait-elle écrit à l'époque.

Cette girafe se promène sur les réseaux sociaux... depuis 2012

«Il y a une p... de girafe en liberté dans le Minnesota», lance un internaute, dans un tweet le 29 mai dernier. Pour apuyer son propos, le message est accompagné de captures d'écran montrant une girafe en train de déambuler au milieu d'une file de voitures.

THERES A FUCKING GIRAFFE LOOSE IN MINNESOTA LMAOOOO pic.twitter.com/grEuppa1zd — dremo (@killdremo) May 29, 2020

Une fois de plus, les deux clichés ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Or, ils n'ont pas été pris dans le Minnesota pendant les manifestations.

La première image est une photo détournée, la seconde une capture d'écran d'une vidéo... et toutes les deux circulent sur Internet depuis au moins 2012.

Retrouvez toute l'actualité sur l'affaire George Floyd ICI