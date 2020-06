Les masques réduisent la propagation du coronavirus de 85 %, selon une vaste étude

Un travail colossal. Après avoir analysé 172 travaux scientifiques provenant de 16 pays différents, une étude scientifique inédite affirme que les personnes portant un masque de protection réduisent de 85 % le risque d'une contamination au coronavirus.

Cette étude, la première du genre d'une telle envergure, a été financée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et a été publiée lundi 1er juin dans The Lancet, revue scientifique et médicale britannique de référence mondiale en matière de santé.

Dans le détail, cette enquête indique que le risque de transmettre le coronavirus sans masque est de 17,4 %, mais tombe à 3,1 % seulement si la personne contaminée en porte un.

De même, le respect de la distanciation physique permet également de se prémunir très efficacement contre une contamination au SARS-CoV-2.

