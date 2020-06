Royaume-Uni : le sexe avec une personne habitant à une autre adresse est désormais illégal

Le gouvernement britannique a défendu mardi ses nouvelles consignes détaillant le déconfinement, raillées pour pénaliser les relations sexuelles en maintenant l'interdiction de se rendre dans un autre domicile que le sien.

Depuis lundi, de nouvelles directives assouplissent le confinement en vigueur depuis le 23 mars pour réduire la propagation du nouveau coronavirus au Royaume-Uni, permettant notamment aux écoles de rouvrir progressivement.

Afraid to say this is correct.





I can't believe I'm about to tweet this.





From tomorrow sex between two (or more) people in a private place who do not live in the same household is a "gathering" between 2 or more people and is therefore illegal. https://t.co/aEiGIoweee pic.twitter.com/b0KZBACSQ4

— Adam Wagner (@AdamWagner1) May 31, 2020