Voici 5 chiffres qui illustrent les inégalités raciales aux Etats-Unis

La mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans tué par un policier blanc la semaine dernière, a encore une fois mis en évidence le problème profondément ancré des discriminations et inégalités raciales aux Etats-Unis. Un phénomène que les chiffres permettent de mieux appréhender.

2,5 fois plus de risques d'être tués par la police

Publiée dans la revue scientifique PNAS en août 2019, une étude révèle que les hommes noirs aux Etats-Unis ont 2,5 fois plus de risques d'être tués par la police au cours de leur vie que les hommes blancs. Pour en arriver à ce résultat, les chercheurs ont compilé les statistiques de mortalité officielles du National Vital Statistics System (NVSS) et celles de la base de données Fatal Encounters (FE), créée par le journaliste D. Brian Burghart et recensant les homicides dans lesquels est impliquée la police. Du côté des femmes, les Noires ont 1,4 fois plus de risques d'être tuées par les forces de l'ordre que les Blanches.

Un cinquième des Noirs vivent sous le seuil de pauvreté

En 2018, environ un cinquième des Noirs vivant aux Etats-Unis (20,8 %) vivaient sous le seuil de pauvreté, selon les statistiques officielles du Bureau du recensement américain. Une proportion 2,5 fois supérieure à celle des Blancs non hispaniques (8,1 %), et également plus élevée que celle des Asiatiques (10,1 %) et des Hispaniques (17,6 %).

3,5 ans d'espérance de vie en moins

La population afro-américaine a une espérance de vie à la naissance trois ans et demi inférieure à celle des Blancs : 75,3 ans contre 78,8 ans en 2017 (81,8 ans chez les Hispaniques), selon les chiffres du National Vital Statistics System (NVSS). Chez les hommes, l'écart est encore plus important, puisqu'il atteint 4,5 ans (71,9 ans contre 76,4 ans). C'est 2,7 ans seulement chez les femmes.

2,4 fois plus de risques de mourir du coronavirus

Le taux de mortalité du coronavirus des Afro-Américains est 2,4 fois plus élevé que celui des Blancs, d'après une étude du centre de recherche APM Research Lab, qui a compilé les données des 40 Etats pour lesquels il existe des statistiques ethniques sur ce sujet. Il est par ailleurs 2,2 fois plus élevé comparé à celui des Asiatiques et des Latinos. Plus précisément, un Noir sur 1,850 est décédé du coronavirus, contre un Blanc sur 4.400.

Un taux d'emprisonnement 5,8 fois supérieur

En 2018, le taux d'emprisonnement des hommes noirs était 5,8 fois plus élevé que celui des hommes blancs. Selon les données du Bureau of Justice Statistics (BJS), pour 100.000 Afro-Américains vivant aux Etats-Unis, il y en avait 2.272 en prison. Une proportion qui descend à 392 pour 100.000 dans le cas des hommes blancs. Ce chiffre illustre bien la surreprésentation carcérale des Noirs outre-Atlantantique : un tiers des détenus sont Afro-Américains, alors qu'ils ne représentent que 13,4 % de la population américaine.