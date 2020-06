Coronavirus : sera-t-il possible de partir en vacances au Sénégal cet été ?

Alors que l'été approche, la question des vacances est dans beaucoup d'esprits. Que ce soit les touristes ou les membres de la diaspora, beaucoup de résidents français avaient comme chaque année pour idée de se rendre au Sénégal. Seulement l'épidémie de coronavirus met ces plans en suspens.

Au 4 juin, la question n'est pas encore tranchée. Le gouvernement français prévoit d'ouvrir les frontières le 15 juin prochain, mais cela n'a pas encore été confirmé. L'on ne sait pas non plus si les touristes qui ne proviennent pas de l'espace Schengen seront autorisé à se rendre en France.

Au vu de ces incertitudes, il est donc impossible pour le moment de se déplacer vers l'Afrique de l'Ouest pour des vacances. Mais même si la situation venait effectivement à se débloquer mi-juin pour l'Hexagone, cela ne garantit en rien la possibilité de s'envoler vers Dakar.

Si frontières ouvertes, des vols normaux ?

En effet, le Sénégal a également mis fin à toutes les liaisons aériennes au départ et à destination de son territoire jusqu'au 30 juin minimum. Avec 42 morts pour 3.535 cas, le pays n'est pas le plus touché par le Covid-19, mais prend des précautions pour ne pas risquer une aggravation de la situation. De plus, l'état d'urgence, l'interdiction de déplacement entre les régions et le couvre-feu entre 21h et 5h prolongé jusqu'au 2 juillet rendrait complexe le tourisme sur place.

Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens sénégalais, a annoncé le 2 juin qu'un premier retour «progressif» des lignes intérieurs sera mis en place dans les prochaines semaines. Il a par ailleurs expliqué que ses équipes travaillaient à la mise en place d'une procédure de distanciation physique et de gestes barrières dans l'aéroport ainsi que dans les avions, pour «privilégié la santé et la sûreté des citoyens et des passagers».

Les scientifiques ne sachant pas encore comment le virus évoluera dans les mois futurs, avec une crainte toujours présente de deuxième vague et l'espoir d'une disparition face à la chaleur, un trafic aérien à 100% des capacités habituelles reste peu probable avant de longues semaines, si ce n'est de long mois. Si un retour à la quasi-normalité n'est pas encore à l'ordre du jour pour juillet et août, les conséquences pourraient rapidement devenir catastrophiques, car le tourisme est l'un des secteurs clés de l'économie. De quoi motiver le pays à se rouvrir massivement en juillet pour relancer la machine ? Impossible à prédire pour le moment.

