Coronavirus : sera-t-il possible de partir en vacances en Grèce cet été ?

Plages, chaleur, histoire... La Grèce a tout d'une destination parfaite pour des congés d'été, et les Français ne s'y trompent pas puisque le pays était leur deuxième destination privilégiée en 2019, derrière l'Espagne. Mais avec la pandémie mondiale de coronavirus, les cartes sont redistribuées.

Le 2 juin, le déconfinement est entré dans sa phase 2, avec la levée de la limitation des déplacements à 100 km. Mais la situation sanitaire reste fragile et rend les prévisions difficiles au-delà de cette échéance.

Les frontières de l'espace Schengen et celles de la France sont pour le moment fermées jusqu'au 15 juin. Et si le gouvernement souhaite rouvrir, il n'est pas impossible que cette date soit repoussée à un horizon plus lointain. La plus grande probabilité semble être une ouverture des frontières à l'intérieur de l'espace Schengen, tout en laissant ce dernier fermé aux pays extracommunautaires.

Dans ce contexte, la Grèce ne cesse de mettre en avant sa volonté de relancer le tourisme, avec notamment un «bon bilan provisoire» face à l'épidémie de coronavirus, puisque l'on compte 2.915 cas pour 175 décès.

Feu vert, sauf pour l'Ile-de-France

L'une des explications possibles est la mise en place de mesures strictes plus tôt que la majorité de ses voisins. Et parmi celles-ci : la suspension des vols en provenance d'Italie, d'Allemagne ou encore d'Espagne. Mais la prudence qui était de rigueur au début de la crise devrait bel et bien levée d'ici à juillet.

D'ailleurs, le 29 mai, le pays a annoncé rouvrir les vols internationaux à partir du 15 juin, avec certaines exceptions cependant. Les touristes provenant d'aéroports implantés dans des régions très touchées devront subir une quatorzaine. Ce sera notamment le cas de l'Ile-de-France, ce qui proscrit l'utilisation de l'aéroport Charles de Gaulle ainsi que celui d'Orly pour un voyage court. Pour les autres, des simples tests seront effectués à l'arrivée sur le territoire national. De plus, le masque sera obligatoire tout le temps, sous peine d'amende.

À noter qu'à l'origine, la France était bannie de voyage sur le territoire, mais cela a rapidement changé. Pour expliquer cette évolution, l'on peut se retourner vers l'importance du tourisme pour l'économie grecque. Le secteur pèse pour près de 20% dans le PIB annuel du pays, et une saison blanche ou presque serait potentiellement catastrophique pour un pays qui se relevait tout juste d'une longue crise. Nul doute que la présence de Français, de Britanniques et d'Italiens sera vu d'un bon oeil par les hôteliers et restaurateurs, certainement inquiets pour leur futur.

