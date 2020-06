DIRECT Coronavirus : des soignants manifestent à nouveau devant des hôpitaux

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» s'est répandu en quelques mois sur toute la planète. On dénombre 29.021 morts en France où la situation sanitaire s'est néanmoins améliorée.

17h43

Plus de la moitié des détenus de l'unique prison de Mayotte ont été testés positifs au coronavirus, a indiqué jeudi la direction de l'administration pénitentiaire (DAP), qui affirme qu'il y a pourtant dans cet établissement le même protocole sanitaire que dans les autres prisons françaises.

Les premiers cas symptomatiques dans ce centre pénitentiaire de Majicavo sont apparus le 22 mai, a expliqué la DAP à l'AFP. Le 25 mai, trois détenus ont été testés positifs. Ce chiffre est monté à huit le lendemain. L'Agence régionale de santé (ARS) a alors décidé de faire un dépistage massif. Résultat : 183 détenus sur un total de 323 sont atteints par le virus. Concernant les personnels, 16 ont été testés positifs, mais 120 résultats de test sont encore en attente. "Aucun cas n'a nécessité d'hospitalisation", a assuré la DAP.

17h21

Les Français ont passé trois heures par jour en moyenne sur Internet en avril, au plus fort du confinement, un chiffre en forte hausse qui profite d'abord aux géants américains du Web, selon les données de Médiamétrie publiées jeudi.

17h13

Plusieurs rassemblements ont eu lieu jeudi devant des hôpitaux publics afin de réclamer plus de moyens pour les soignants, dix jours après le lancement du "Ségur de la santé", qualifié d'"imposture" par une partie des manifestants.

A Paris, entre 200 et 300 personnes, dont des infirmiers et médecins en blouse blanche, se sont réunies devant l'hôpital Robert-Debré à l'occasion d'une "casserolade" (concert de casseroles) ponctuée par de longs applaudissements.

17h06

Les autorités néerlandaises ont ordonné l'abattage à partir de vendredi de "plus de 10.000" visons d'élevages où des cas de Covid-19 auraient été signalés chez les petits mammifères, qui ont "probablement" transmis la maladie à deux employés.

16h32

Trois employés d'un entrepôt d'Amazon à New York ont attaqué en justice le géant américain pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés du nouveau coronavirus, en imposant notamment des cadences trop élevées.

Un employé de cette plateforme de distribution gigantesque située sur l'île de Staten Island, l'un des cinq grands quartiers de New York, est décédé des suites du Covid-19 début mai, mais ses proches ne sont pas partie à cette procédure.

15h24

Les grandes villes d'Azerbaïdjan vont réimposer un bref confinement ce week-end en raison de la hausse des nouveaux cas de coronavirus enregistrés dans ce pays du Caucase depuis l'assouplissement des restrictions la semaine dernière, ont annoncé les autorités jeudi.

Un confinement sera notamment décrété pour deux jours à partir de samedi dans la capitale Bakou, ainsi que dans les villes de Soumgaït et de Gandja, avec une prolongation possible pour deux jours de plus, a annoncé le Premier ministre azerbaïdjanais Ali Assadov.

"Les citoyens ne seront autorisés à quitter leur domicile que pour un traitement médical d'urgence ou les funérailles de leurs proches", a-t-il précisé dans un communiqué.

Les nouvelles mesures sont devenues nécessaires parce que l'assouplissement des restrictions la semaine dernière "a abouti à une hausse de nouveaux cas d'infection", a expliqué M. Assadov.

Pendant ce nouveau confinement, les transports en commun seront à l'arrêt et tous les commerces non-essentiels fermés, à l'exception de l'industrie pétrolière et du transport de fret.

14h42

La pandémie a fait au moins 385.869 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11h00 GMT.

Les Etats-Unis ont enregistré plus de 107.175 décès. Viennent ensuite le Royaume-Uni avec 39.728 morts, l'Italie avec 33.601 morts , le Brésil avec 32.548 morts et la France avec 29.021 morts.

Le nombre de morts du coronavirus en 24 heures a doublé mercredi au Mexique, franchissant pour la première fois le seuil de 1.000.

14h12

Un futur vaccin contre le nouveau coronavirus doit être considéré comme un "bien public mondial", a déclaré jeudi le secrétaire général de l'ONU Antonio Gutteres à l'ouverture d'un sommet virtuel international organisé pour récolter des fonds pour l'Alliance pour le vaccin (Gavi).

"Un vaccin contre le Covid-19 doit être vu comme un bien public mondial, un vaccin pour les peuples", a-t-il déclaré dans une vidéo préalablement enregistrée, soulignant que nombre de dirigeants mondiaux ont lancé un appel en ce sens.

13h36

La Cnil va débuter ses contrôles pour vérifier le bon fonctionnement de StopCovid, l'application de traçage de contacts pour lutter contre l'épidémie, et des fichiers Contact Covid et Si-Dep recensant les personnes malades et leurs contacts, a-t-elle indiqué jeudi.

La campagne de contrôles qui commence en juin se poursuivra jusqu'à ce que ces outils ne soient plus en service et que les données qu'ils contiennent soient supprimées, précise la Cnil qui va notamment enquêter dans les bureaux de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) et du ministère des Solidarités et de la Santé mais aussi via des sondages.

Le gendarme des libertés informatiques entend vérifier que StopCovid, disponible depuis mardi dans les magasins d'application de Google et Apple et en tête des téléchargements mercredi, et les fichiers Contact Covid et Si-Dep respectent bien "les droit d'accès et d'opposition" des citoyens, que ces derniers soient dûment informés et consentants, que la sécurité des systèmes d'information soit garantie et que les flux de données ne présentent pas de faille.

En cas de manquements, la Cnil se réserve le droit d'imposer des "mesures correctrices" allant de mises en demeure à des sanctions.

13h10

Une centaine de manifestants sont entrés jeudi soir dans un parc du centre de Hong Kong pour marquer le 31ème anniversaire de la répression de Tiananmen, alors que la police avait interdit cette veillée à cause du coronavirus, selon des journalistes de l'AFP sur place.

Quelques manifestants ont retiré des barrières qui avaient été installées autour du Parc Victoria, avant qu'un groupe plus nombreux n'y pénètre et se rassemble sur les terrains de football en scandant des slogans, une bougie à la main.

12h41

Plusieurs syndicats et collectifs hospitaliers ont appelé jeudi "les personnels et les usagers à se mobiliser le 16 juin", afin que le gouvernement "prenne en compte l'ensemble de leurs revendications", en plein "Ségur de la santé".

Evoquée depuis plusieurs semaines, la date est à présent confirmée: le 16 juin sera "une journée d'action nationale d'initiatives et de grève", ont indiqué dix organisations dans un communiqué, dont quatre des cinq principaux syndicats de la fonction publique hospitalière (CGT, FO, SUD, Unsa) et les deux collectifs (Inter-Urgences, Inter-Hôpitaux) en pointe depuis plus d'un an dans les grèves et manifestations.

11h54

Les nouveaux cas confirmés d'infection par la maladie Covid-19 ont atteint un record en Iran, avec 3.574 personnes contaminées en 24 heures, a déclaré jeudi le porte-parole du ministère de la Santé iranien, Kianouche Jahanpour.

L'indicateur, orienté à la hausse depuis un mois, a vu la propagation du nouveau coronavirus s'accélérer au cours des derniers jours, jusqu'à dépasser le pic de 3.186 nouveaux cas déclarés atteint le 30 mars. Le nombre de morts provoquées chaque jour par le virus reste relativement faible, selon les chiffres communiqués par M. Jahanpour, avec 59 nouveaux décès entre mercredi et jeudi.

11h37

L'Espagne rouvrira le 22 juin ses frontières terrestres avec la France et le Portugal, a annoncé jeudi la ministre du Tourisme Reyes Maroto. "Dans le cas de la France et du Portugal, je voulais vous confirmer qu'à partir du 22 juin les restrictions à la mobilité terrestre seront éliminées", a-t-elle expliqué lors d'une rencontre avec la presse internationale, soulignant qu'"en principe (...) les quarantaines seront éliminées".

11h17

La cérémonie du 14 juillet rendra également hommage aux soignants, annonce l'Elysée, qui précise que cette dernière aura lieu place de la Concorde et remplacera le traditionnel défilé militaire.

10h07

La grève contre la réforme des retraites cet hiver et l'épidémie due au coronavirus ont fait perdre "plus de quatre milliards d'euros à la SNCF", a affirmé jeudi le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.

Après la grève qui a coûté un milliard, des surcoûts liés par exemple à la recherche d'un substitut pour le glyphosate pour désherber les voies et surtout, avec l'épidémie, l'effondrement du nombre de passagers et des mesures sanitaires coûteuses, les pertes pour la SNCF, sont évaluées "au total, à date aujourd'hui, à un peu plus de 4 milliards d'euros", a-t-il déclaré sur franceinfo.

08h02

Le déficit public va se creuser à 11,4% du PIB cette année, avec le plongeon de l'activité et les dépenses massives engagées pour soutenir l'économie, a annoncé jeudi le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin.

"Nous sommes de plus en plus endettés" car "nous avons dépensé beaucoup d'argent", mais "la situation est sous contrôle", a déclaré le ministre sur France 2

07h30

Le Brésil a enregistré 1.349 morts du coronavirus en 24 heures, un nouveau record pour ce pays sud-américain, nouvel épicentre de l'épidémie, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Quelque 32.548 personnes sont mortes du Covid-19 au Brésil, qui compte désormais 584.016 cas confirmés, soit le chiffre de contaminations le plus élevé derrière les Etats-Unis.

06h40

La plupart des personnes âgées ont eu davantage de contacts avec leurs familles pendant le confinement, mais une minorité déjà très isolée l'a été encore plus durant l'épidémie, révèle une étude publiée jeudi par l'association "Les Petits frères des pauvres", qui appelle à une politique de prévention de la solitude.

"En dépit d'un bel élan de solidarité familiale et citoyenne, de nombreuses personnes âgées, en particulier les femmes âgées aux revenus modestes, ont encore davantage souffert de solitude et d'isolement", relève l'association.