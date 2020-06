DIRECT Coronavirus : Les syndicats appellent à «une journée d'action nationale» pour l'hôpital le 16 juin

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» s'est répandu en quelques mois sur toute la planète. On dénombre 29.021 morts en France où la situation sanitaire s'est néanmoins améliorée.

12h41

Plusieurs syndicats et collectifs hospitaliers ont appelé jeudi "les personnels et les usagers à se mobiliser le 16 juin", afin que le gouvernement "prenne en compte l'ensemble de leurs revendications", en plein "Ségur de la santé".

Evoquée depuis plusieurs semaines, la date est à présent confirmée: le 16 juin sera "une journée d'action nationale d'initiatives et de grève", ont indiqué dix organisations dans un communiqué, dont quatre des cinq principaux syndicats de la fonction publique hospitalière (CGT, FO, SUD, Unsa) et les deux collectifs (Inter-Urgences, Inter-Hôpitaux) en pointe depuis plus d'un an dans les grèves et manifestations.

11h54

Les nouveaux cas confirmés d'infection par la maladie Covid-19 ont atteint un record en Iran, avec 3.574 personnes contaminées en 24 heures, a déclaré jeudi le porte-parole du ministère de la Santé iranien, Kianouche Jahanpour.

L'indicateur, orienté à la hausse depuis un mois, a vu la propagation du nouveau coronavirus s'accélérer au cours des derniers jours, jusqu'à dépasser le pic de 3.186 nouveaux cas déclarés atteint le 30 mars. Le nombre de morts provoquées chaque jour par le virus reste relativement faible, selon les chiffres communiqués par M. Jahanpour, avec 59 nouveaux décès entre mercredi et jeudi.

11h37

L'Espagne rouvrira le 22 juin ses frontières terrestres avec la France et le Portugal, a annoncé jeudi la ministre du Tourisme Reyes Maroto. "Dans le cas de la France et du Portugal, je voulais vous confirmer qu'à partir du 22 juin les restrictions à la mobilité terrestre seront éliminées", a-t-elle expliqué lors d'une rencontre avec la presse internationale, soulignant qu'"en principe (...) les quarantaines seront éliminées".

11h17

La cérémonie du 14 juillet rendra également hommage aux soignants, annonce l'Elysée, qui précise que cette dernière aura lieu place de la Concorde et remplacera le traditionnel défilé militaire.

10h07

La grève contre la réforme des retraites cet hiver et l'épidémie due au coronavirus ont fait perdre "plus de quatre milliards d'euros à la SNCF", a affirmé jeudi le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.

Après la grève qui a coûté un milliard, des surcoûts liés par exemple à la recherche d'un substitut pour le glyphosate pour désherber les voies et surtout, avec l'épidémie, l'effondrement du nombre de passagers et des mesures sanitaires coûteuses, les pertes pour la SNCF, sont évaluées "au total, à date aujourd'hui, à un peu plus de 4 milliards d'euros", a-t-il déclaré sur franceinfo.

08h02

Le déficit public va se creuser à 11,4% du PIB cette année, avec le plongeon de l'activité et les dépenses massives engagées pour soutenir l'économie, a annoncé jeudi le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin.

"Nous sommes de plus en plus endettés" car "nous avons dépensé beaucoup d'argent", mais "la situation est sous contrôle", a déclaré le ministre sur France 2

07h30

Le Brésil a enregistré 1.349 morts du coronavirus en 24 heures, un nouveau record pour ce pays sud-américain, nouvel épicentre de l'épidémie, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Quelque 32.548 personnes sont mortes du Covid-19 au Brésil, qui compte désormais 584.016 cas confirmés, soit le chiffre de contaminations le plus élevé derrière les Etats-Unis.

06h40

La plupart des personnes âgées ont eu davantage de contacts avec leurs familles pendant le confinement, mais une minorité déjà très isolée l'a été encore plus durant l'épidémie, révèle une étude publiée jeudi par l'association "Les Petits frères des pauvres", qui appelle à une politique de prévention de la solitude.

"En dépit d'un bel élan de solidarité familiale et citoyenne, de nombreuses personnes âgées, en particulier les femmes âgées aux revenus modestes, ont encore davantage souffert de solitude et d'isolement", relève l'association.