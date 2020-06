DIRECT Mort de George Floyd : après la colère, les Etats-Unis lui rendent hommage

La mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, lors d'une arrestation policière filmée et diffusée sur les réseaux sociaux le 25 mai, a très largement choqué aux Etats-Unis et entraîné des émeutes dans le pays. Des manifestations de soutien ont lieu dans le monde entier.

Une cérémonie à la mémoire de George Floyd, dont la mort sous le genou d'un policier blanc a déclenché une profonde vague de colère à travers les Etats-Unis, a commencé jeudi à Minneapolis après une nuit plus calme dans le pays que les précédentes.

Une large foule s'est rassemblée en début d'après-midi à l'université chrétienne North Central pour rendre un premier hommage public à l'Afro-Américain de 46 ans, mort asphyxié le 25 mai lors de son interpellation. La cérémonie a notamment commencé par une émouvante interprétation de "Amazing Grace" après que le maire de Minneapolis s'est agenouillé, en pleurs, devant le cercueil.

George Floyd a été tué par "la pandémie du racisme et de la discrimination", a déclaré jeudi l'avocat de la famille de cet Afro-américain mort aux mains de la police, lors d'une cérémonie d'hommage à Minneapolis.

"Ce n'est pas la pandémie du coronavirus qui a tué George Floyd (...) c'est la pandémie beaucoup trop familière aux Etats-Unis du racisme et de la discrimination qui a tué George Floyd", a déclaré Ben Crump.

La fondation Mandela, du nom du premier président noir sud-africain, a estimé jeudi que les manifestations dans le monde contre la mort de George Floyd, un Noir, entre les mains de la police américaine traduisent "une colère croissante contre la suprématie blanche continue".

"Les manifestants aux Etats-Unis signalent que trop c'est trop", a jugé la fondation Mandela qui dénonce "un système qui crée les conditions de la violence contre les Noirs et la légitime" dans de nombreux pays. "On retrouve une telle violence même dans les pays où les Noirs tiennent les leviers du gouvernement", comme en Afrique du Sud, a-t-elle dénoncé.

Angela Merkel a dénoncé jeudi le "meurtre" de l'Afro-Américain George Floyd par des policiers et le "racisme" qui frappe selon elle une "société américaine très polarisée". "Mes exigences en politique sont toujours d'essayer de rassembler les gens, de les réconcilier", a également répondu la chancelière, interrogée sur la chaîne publique allemande ZDF au sujet du style politique, qu'elle a jugé "très controversé", de Donald Trump.

Plus de dix mille personnes, des jeunes en majorité, ont manifesté jeudi à Vienne rejoignant la mobilisation internationale contre le racisme et pour dénoncer la mort de l'Afro-Américain George Floyd, ont constaté des journalistes de l'AFP.

L'acteur star Omar Sy appelle à "se réveiller" et à "dénoncer les violences policières" en France, dans une tribune publiée jeudi dans L'Obs, appelant de ses voeux une "police digne de notre démocratie", après les manifestations pour Adama Traoré. "Réveillons-nous", demande Omar Sy dans cet appel, qu'il invite à signer pour le suivre dans sa démarche.

Toute l'équipe du Borussia Dortmund, actuelle deuxième de Bundesliga, a posé jeudi à l'entraînement un genou à terre, dans un geste de soutien à la lutte antiraciste, après la mort de George Floyd.

We the players of Borussia Dortmund fully support the Black Lives Matter Movement. We do not accept racism of any kind. For an open minded and tolerant world, for a better world! pic.twitter.com/wPW7M7NyMO

— Mats Hummels (@matshummels) June 4, 2020