George Floyd : 3 membres du mouvement d'extrême droite «Boogaloo» arrêtés lors de manifestations pacifiques

Trois membres autoproclamés du mouvement d'extrême droite «Boogaloo», qui promeut la guerre civile et la chute de la société américaine, ont été arrêtés le 30 mai dernier à Las Vegas (Nevada). Les suspects ont été inculpés quatre jours plus tard pour incitation à la violence lors de manifestations pacifiques déclenchées en réaction à la mort de George Floyd.

D'après les enquêteurs, les trois hommes voulaient mettre à profit ces rassemblements pour semer le désordre. Ils étaient notamment en possession d’un cocktail molotov, ont indiqué les services du procureur fédéral du Nevada, Nicholas Trutanich.

«Des acteurs violents ont détourné des manifestations pacifiques dans tout le pays, y compris le Nevada, exploitant la colère réelle et légitime suscitée par la mort de George Floyd au service de leurs visées extrémistes», a-t-il dénoncé dans un communiqué.

Picture of what investigators say they found in one of their vehicles.





FBI says they identify with the #Boogaloo movement. According to criminal complaint, it’s a term used by extremists to signify a coming civil war and/or fall of civilization (definition from @adl).

— Vanessa_Murphy (@Vanessa_Murphy) June 3, 2020