La star de la NBA Stephen Curry marche contre les violences policières

La star de la NBA Stephen Curry et d'autres joueurs des Golden State Warriors ont rejoint une foule de manifestants pour une marche pacifique contre les violences racistes à Oakland, hier, mercredi 3 juin.

Stephen Curry, Klay Thompson, Kevon Looney et Damion Lee, ont participé à cette manifestation en hommage à George Floyd, un homme noir mort lundi dernier à Minneapolis après son interpellation au cours de laquelle un policier blanc s'est appuyé avec un genou sur son cou pendant plus de huit minutes.

Alors que certains manifestants appelaient à «dire son nom», Stephen Curry était parmi ceux qui répondaient : «George Floyd !», d'après une vidéo relayée par son club :

"Say his name."@StephenCurry30 and @ayeshacurry join @juanonjuan10 at his Walking in Unity event in Oakland. pic.twitter.com/bT8eZhrjpt

— Golden State Warriors (@warriors) June 3, 2020