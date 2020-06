La Terre a une «jumelle» et elle est plus proche de nous qu'on ne le pense

L'observation de la voûte céleste réserve encore bien des surprises et les amateurs d'exoplanètes vont sans doute regarder d'encore plus près Proxima du Centaure. Cette étoile, la plus proche de notre système solaire, héberge la planète Proxima b qui possède de nombreuses similitudes avec notre chère vieille Terre.

Si cette exoplanète a déjà été découverte en 2016, les astrophysiciens ont depuis été de surprise en surprise à son sujet. Ainsi, il est déjà établi que Proxima b orbite autour de la zone habitable du système de Proxima du Centaure, c'est-à-dire que l'eau peut théoriquement y demeurer à l'état liquide si celle-ci devait en avoir, à la manière de notre Terre autour du soleil.

Mais récemment, l'astre a été passé au crible par des chercheurs de l'université de Genève en utilisant le spectrographe UVES, considéré comme le plus puissant du monde, ainsi que par le «chercheur de planètes» HARPS, tous deux basés au Chili. Une étude approfondie a permis de révéler des secrets intriguants, à commencer par sa taille qui est quasi-similaire à notre planète, puisque Proxima b fait 1,17 fois sa taille.

L'étude démontre également que cette exoplanète réalise sa révolution autour de son soleil en seulement 11 petits jours. Une observation qui souligne que cette planète est en réalité très proche de Proxima du Centaure. A titre de comparaison, il faut 88 jours à Mercure pour fait un tour complet autour de notre soleil. Mais pas de panique, la surface de cette exoplanète n'est pas bouillante, puisque Proxima du Centaure est une étoile plus petite que notre soleil et classifiée parmi les naines rouges. Les températures n'y seraient donc pas excessives à sa surface.

Un voyage de 4 années lumières

Reste que Proxima b doit affronter un problème de taille pour espérer y accueillir la vie. Proxima du Centaure n'est pas une étoile aussi paisible que notre soleil et ses éruptions géantes bombardent régulièrement sa planète de rayon X, de sorte qu'il paraît peu probable d'y croiser des extraterrestres. Sachez toutefois que si le cœur vous en dit, préparez-vous à un voyage de 4,244 années lumières pour aller vous y promener.

