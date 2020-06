Les femmes sont plus sensibles aux effets nocifs de l'alcool, selon une étude

Hommes et femmes sont-ils égaux face à l'alcool ? Les résultats d'une étude parue dans The Journal of Neuroscience semblent indiquer que non. Des tests sur des souris de laboratoire, dont le système nerveux est proche de celui de l'humain, ont montré une sensibilité accrue aux effets nocifs de l'alcool chez les femelles.

Cela tient au fait que, chez les femelles, la consommation d'alcool stimule la sécrétion d'une hormone appelée oestradiol (E2). Cette dernière modifie la réponse neuronale, notamment en altérant le sytème de la dopamine.

Ce neurotransmetteur, parfois surnommé «hormone du bonheur», permet la communication au sein du système nerveux et agit sur le comportement. Comme son surnom l'indique, la dopamine est directement liée au circuit de récompense du cerveau.

