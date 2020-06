Une actrice marocaine poste un «blackface» en soutien aux manifestants américains

Elle pensait bien faire. Une actrice marocaine a suscité la polémique en publiant, mardi dernier sur les réseaux sociaux, une photo d’elle grimée en noir en soutien à George Floyd, tué par un policier le 25 mai à Minneapolis.

Mariam Hussein, 31 ans, a accompagné le cliché de commentaires tirés du Coran qui prônent l’égalité entre les Hommes et condamnent le racisme, a rapporté The New Arab, un média panarabe basé à Londres.

مريم حسين really thought the way she would protest racism is by doing... blackface?! Yet arabs STILL think they’re not part of the problem? pic.twitter.com/OtB3J3kIvS — Sara sami (@ZaddyyZayn) June 3, 2020

Une fois publié, le «blackface» de l’actrice a provoqué une volée de moqueries et de condamnations de la part des internautes. Mariam Hussein s’est alors vite rendue compte de son erreur. Elle a supprimé sa publication avant de publier la même photo, sans grimage cette fois, en s’excusant sobrement d’un «sorry !».

La comédienne a joué dans plusieurs feuilletons produits aux Emirats arabes unis et dans d'autres pays du Golfe, a précisé The New Arab.

Trouvant son origine dans le théâtre, le«blackface» est une pratique raciste, qui consiste pour une personne blanche à «se déguiser» en une personne de couleur.

Au XIXe siècle, le «blackface» était assimilé à un genre théâtral très populaire aux États-Unis : les ministrels shows. Dans ces spectacles dits comiques, des comédiens blancs, le visage peint, incarnaient une caricature stéréotypée des personnes noires. Les personnages apparaissaient le plus souvent ignorants et paresseux, voleurs et menteurs, doués pour la musique et la danse et écorchant la langue anglaise.

