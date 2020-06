Des barrières de sécurité érigées autour de la Maison Blanche

Depuis le meurtre de George Floyd, la colère s'est rapidement propagée à tout le pays, jusqu'à atteindre les abords de la Maison Blanche à Washington, poussant la police à répliquer avec de tirs de gaz lacrymogènes. Depuis, des barrières de sécurité ont été hissées autour du palais présidentiel.

C'est ce qu'a pu constater plusieurs journalistes, dont Betsy Klein de la chaîne américaine CNN, qui a filmé leur livraison ainsi que leur montage.

More fencing going up around the White House complex early this morning pic.twitter.com/VLBRnx1lgz

— Betsy Klein (@betsy_klein) June 4, 2020