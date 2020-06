Des chercheurs arrivent à rendre invisibles des cellules humaines

L'homme invisible va-t-il passer de la fiction à la réalité ? Cette possibilité aussi inquiétante qu'extraordinaire est envisagée après la découverte récente de chercheurs, qui ont réussi à donner ce pouvoir d'invisibilité à des cellules humaines.

Les scientifiques de l'université de Californie se sont intéressé à une particularité du calamar, qui peut en effet changer de couleur pour s'acclimater à la lumière et devenir plus ou moins invisible. Une technique qui existe chez d'autres animaux d'ailleurs, comme le caméléon ou d'autres espèces de la faune marine, et qui sert avant tout à la survie.

Pour parvenir à leur succès, ils ont donc étudié les cellules d'une espèce de calamar, scientifiquement nommée Doryteuthis opalescens, explique-t-ils dans leur étude publiée dans Nature Communications. Les chercheurs se sont aperçu que la possibilité de jouer sur la lumière provenait d'une protéine spécifique : la réflectine. L'idée a donc été d'ajouter de la réflectine à des cellules humaines afin de voir si un résultat semblable pouvait avoir lieu, ce qui fut le cas.

Des futures utilisations militaires ?

«Ce projet montre qu'il est possible de développer des cellules humaines avec des propriétés optiques qui répondent à un stimulus grâce aux leucophores (cellules du calamar) de céphalopodes, et cela montre que ces merveilleuses protéines réflectines peuvent maintenir leurs propriétés dans des environnements étrangers», a déclaré à News Atlas Alon Gorodetsky, co-auteur de l'étude en question.

Reste à savoir quelles seront les applications autorisées si les avancées se poursuivent sur le sujet. Le militaire semble être l'un des premiers secteurs qui sera intéressé par le projet. Des armées du monde entier travaillent en effet sur plusieurs projets différents, qui pourraient rendre leurs soldats très difficiles à détecter même en plein jour. En septembre 2019, une entreprise canadienne a ainsi déposé un brevet pour un bouclier d'invisibilité, qui joue également sur la lumière pour faire disparaître presque totalement les personnes qui sont derrière. Il faut dire qu'un bataillon totalement invisible représenterait un sacré avantage sur un champ de bataille.