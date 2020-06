DIRECT - Coronavirus : L'économie française sans doute l'une des plus affectées par l'épidémie

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» s'est répandu en quelques mois sur toute la planète. On dénombre 29.065 morts en France où la situation sanitaire s'est néanmoins améliorée.

12h55

La capitale indonésienne a rouvert vendredi les mosquées pour la première fois depuis près de trois mois, entamant une période de transition visant à sortir Jakarta du confinement alors que la propagation du virus continue dans le pays.

Le gouverneur de Jakarta a annoncé jeudi un allègement progressif du confinement partiel imposé dans la conurbation de 30 millions d'habitants, avec la réouverture des lieux de culte vendredi, puis celles des entreprises non essentielles, des restaurants et des centres commerciaux dans les prochaines semaines.

12H40

Les masques à usage unique ont envahi les plages de Hong Kong où depuis plusieurs mois les habitants se couvrent le visage pour se protéger du nouveau coronavirus.

Selon les défenseurs de l'environnement, ces masques viennent s'ajouter au nombre déjà inquiétant de déchets plastiques qui flottent dans les eaux hongkongaises.

12h35

Placée sous confinement strict, l'économie française a sans doute été l'une des plus affectées par la pandémie de Covid-19, qui révèle progressivement ses spécificités par rapport aux crises passées, selon une note de l'OFCE publiée vendredi.

Selon cette note, qui étudie l'impact du Covid-19 sur le mois d'avril, moment où de nombreux pays ont confiné leur population, l'économie mondiale a connu ce mois-là une récession de 19%, tandis que le commerce mondial a chuté de 25%.

12h30

Cinq des neuf syndicats de la Fonction publique ont claqué la porte vendredi de la première réunion organisée physiquement après le confinement, jugeant "inacceptable" de discuter de la suppression des CHSCT avant même de "tirer les enseignements de la crise", selon une conférence de presse sur place.

CGT, FA-FP, FO, FSU et Solidaires soulignent qu'"alors que les CHSCT sont en première ligne pour défendre la santé des personnels, c'est par la suppression de cette institution que la direction de la fonction reprend la négociation".

12h27

Emmanuel Macron a demandé par courrier aux présidents des trois chambres (Sénat, Assemblée, CESE) de lui remettre d'ici à un mois des propositions pour "tracer de nouvelles perspectives, redéfinir les solidarités, dessiner un nouvel horizon" pour la suite du quinquennat.

Dans ce courrier, dont l'AFP a obtenu copie, il demande à Richard Ferrand, Gérard Larcher et Patrick Bernasconi, qu'il a reçus jeudi, de "mener des consultations les plus larges pour déterminer et préciser les priorités essentielles qui dans ce moment font consensus ou qui émergent au premier rang des préoccupations" des Français.

12h22

En raison de la pandémie de Covid-19, les organisateurs des JO de Tokyo ont confirmé vendredi ne pas prévoir de festivités le 23 juillet, à un an de la nouvelle date de l'ouverture des Jeux reportés à 2021.

"Tokyo 2020 ne va pas organiser des événements" ce jour là, mais "envisage des pistes pour montrer sa solidarité avec les gens", selon une déclaration des organisateurs transmise à l'AFP.

11h24

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a indiqué vendredi que des réunions publiques seront possibles en vue du second tour des municipales le 28 juin, la campagne ne devant pas être "exclusivement numérique".

"Oui, des réunions publiques pourront être organisées" en zone verte dans les établissements recevant du public, a déclaré le ministre devant l'Assemblée, qui examine un projet de loi de précaution prévoyant le report du second tour en cas d'aggravation de l'épidémie de coronavirus.

11h16

Le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a estimé vendredi attendre en septembre des résultats sur l'efficacité du vaccin contre le nouveau coronavirus sur lequel il travaille avec l'université d'Oxford.

"En septembre on devrait savoir si on a un vaccin efficace ou non", a déclaré vendredi le directeur général de l'entreprise, Pascal Soriot, sur les ondes de la BBC.

10h58

La saison 2019/2020 du championnat d'Angleterre de rugby pourrait reprendre le 15 août, a annoncé vendredi Premiership rugby qui gère la compétition.

"Lors d'une réunion du conseil d'administration hier soir (jeudi), nous nous sommes mis d'accord sur la date-cible pour une reprise après l'annonce, plus tôt dans la semaine, du retour des entraînements sans contact", a expliqué l'instance dans son communiqué.

10h55

La métropole européenne de Lille a dévoilé jeudi un label inédit pour l'ensemble des établissements (hôtels, restaurants, magasins, lieux culturels...) respectant une charte sanitaire afin de lutter contre le Covid-19.

Créée en partenariat avec l'Institut Pasteur de Lille, cette charte, présentée comme une première en France, rassemble dix engagements visant à lutter contre l'épidémie, comme le respect des gestes barrières, de la distanciation sociale, le nettoyage spécifique et la désinfection des lieux ou encore la sécurisation des systèmes de climatisation et ventilation.

09h31

Le gouvernement tchèque a annoncé vendredi que ses frontières avec l'Autriche et l'Allemagne ouvriraient dès ce jour à midi, dix jours plus tôt que prévu. Les voyages vers la Hongrie sont également autorisés, à partir de cette même heure (10H00 GMT).

La République tchèque avait fermé toutes ses frontières le 16 mars pour lutter contre la contamination par le coronavirus. Elle avait déjà rouvert jeudi sa frontière avec la Slovaquie.

08h49

L'épidémie de Covid-19 est actuellement "contrôlée" en France, a déclaré vendredi le président du Conseil scientifique, le Pr Jean-François Delfraissy. "Le virus continue à circuler, en particulier dans certaines régions (...) mais il circule à une petite vitesse. Là où on avait à peu près plusieurs dizaines de milliers de cas, autour de 80.000 nouveaux cas par jour début mars avant le confinement, on estime qu'on est maintenant autour de 1.000 cas à peu près", a-t-il expliqué sur France Inter.

09h02

Lieu emblèmatique de la France et l'un des plus visités au monde, le château de Versailles rouvre samedi après plus de 82 jours de confinement qui ont mis à mal son modèle économique, et sans les Américains et les Asiatiques qui formaient 30% de ses visiteurs.

Avant, le domaine tournait à 87% en autofinancement, 70% des ressources provenant de sa billetterie. 80% des huit millions de visiteurs annuels venaient de l'étranger: "un modèle économique s'est effondré", et ce sera progressivement et en diversifiant encore son offre aux visiteurs que ce modèle pourra être relevé, analyse sans fard à l'AFP Catherine Pégard, présidente de l'Etablissement public.

07h30

Le préfet et le rectorat ont envoyé aux maires de Guadeloupe une mise en demeure de rouvrir les écoles fermées depuis le début de la crise du coronavirus, dans un courrier daté de mardi, consulté par l'AFP.

Ce courrier a été envoyé "à tous les maires de Guadeloupe, qui ont décidé de ne pas ouvrir leur écoles", selon le rectorat de l'Académie, qui, conjointement avec le préfet de Région a envoyé cette mise en demeure.

06h45

La société civile brésilienne se mobilise de plus en plus à travers des pétitions en ligne "en défense de la démocratie", en réponse aux demandes "d'intervention militaire" des partisans du président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

La polarisation s'est accentuée avec le débat sur la façon de combattre le coronavirus, le président remettant en cause les mesures de confinement décidées par les gouverneurs des Etats, au nom de la préservation de l'emploi, même si la courbe de l'épidémie demeure en pleine ascension.

Alors que, sur internet, les pétitions contre le gouvernement se multiplient, des manifestations "antifascistes" commencent à gagner les rues, notamment à l'initiative de supporters de football.

06h30

La NBA, qui a annoncé jeudi sa reprise prévue fin juillet en Floride, a en outre annulé le reste de la saison de G League, son championnat de développement, après trois mois de pause forcée en raison de la pandémie de Covid-19.

"Annule le reste de notre saison nous affecte lourdement, mais nous reconnaissons que c'est l'action la plus appropriée à prendre", a déclaré jeudi le président de la G League, Shareef Abdur-Rahim.

06h15

L'Argentine va prolonger jusqu'au 28 juin les mesures de confinement dans les grandes villes touchées par le Covid-19, notamment Buenos Aires, alors que les régions ne comptant pas de cas ne seront soumises qu'à des mesures de distanciation sociale, a annoncé jeudi le président Alberto Fernandez.

"Il y aura deux types de quarantaine" pour lutter contre l'épidémie de nouveau coronavirus, a expliqué M. Fernandez, lors d'une conférence de presse : "l'une sera une quarantaine d'isolement et l'autre de distanciation sociale".

06h10

Le taux de chômage de mai aux Etats-Unis, dévoilé vendredi, pourrait frôler les 20%. Il montrera l'étendue des dégâts de la pandémie sur la première économie mondiale, secouée par des manifestations antiracistes qui ont remis en lumière les fortes inégalités. Il faut faire un bond dans le temps de 80 ou 90 ans pour retrouver un taux aussi élevé, remontant à la Grande Dépression des années 30. Au pire de la crise, un Américain sur quatre était alors sans emploi.