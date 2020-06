DIRECT - Coronavirus : l'épidémie est «contrôlée» en France, affirme le président du Conseil scientifique

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» s'est répandu en quelques mois sur toute la planète. On dénombre 29.065 morts en France où la situation sanitaire s'est néanmoins améliorée.

09h31

Le gouvernement tchèque a annoncé vendredi que ses frontières avec l'Autriche et l'Allemagne ouvriraient dès ce jour à midi, dix jours plus tôt que prévu. Les voyages vers la Hongrie sont également autorisés, à partir de cette même heure (10H00 GMT).

La République tchèque avait fermé toutes ses frontières le 16 mars pour lutter contre la contamination par le coronavirus. Elle avait déjà rouvert jeudi sa frontière avec la Slovaquie.

08h49

L'épidémie de Covid-19 est actuellement "contrôlée" en France, a déclaré vendredi le président du Conseil scientifique, le Pr Jean-François Delfraissy. "Le virus continue à circuler, en particulier dans certaines régions (...) mais il circule à une petite vitesse. Là où on avait à peu près plusieurs dizaines de milliers de cas, autour de 80.000 nouveaux cas par jour début mars avant le confinement, on estime qu'on est maintenant autour de 1.000 cas à peu près", a-t-il expliqué sur France Inter.

09h02

Lieu emblèmatique de la France et l'un des plus visités au monde, le château de Versailles rouvre samedi après plus de 82 jours de confinement qui ont mis à mal son modèle économique, et sans les Américains et les Asiatiques qui formaient 30% de ses visiteurs.

Avant, le domaine tournait à 87% en autofinancement, 70% des ressources provenant de sa billetterie. 80% des huit millions de visiteurs annuels venaient de l'étranger: "un modèle économique s'est effondré", et ce sera progressivement et en diversifiant encore son offre aux visiteurs que ce modèle pourra être relevé, analyse sans fard à l'AFP Catherine Pégard, présidente de l'Etablissement public.

07h30

Le préfet et le rectorat ont envoyé aux maires de Guadeloupe une mise en demeure de rouvrir les écoles fermées depuis le début de la crise du coronavirus, dans un courrier daté de mardi, consulté par l'AFP.

Ce courrier a été envoyé "à tous les maires de Guadeloupe, qui ont décidé de ne pas ouvrir leur écoles", selon le rectorat de l'Académie, qui, conjointement avec le préfet de Région a envoyé cette mise en demeure.

06h45

La société civile brésilienne se mobilise de plus en plus à travers des pétitions en ligne "en défense de la démocratie", en réponse aux demandes "d'intervention militaire" des partisans du président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

La polarisation s'est accentuée avec le débat sur la façon de combattre le coronavirus, le président remettant en cause les mesures de confinement décidées par les gouverneurs des Etats, au nom de la préservation de l'emploi, même si la courbe de l'épidémie demeure en pleine ascension.

Alors que, sur internet, les pétitions contre le gouvernement se multiplient, des manifestations "antifascistes" commencent à gagner les rues, notamment à l'initiative de supporters de football.

06h30

La NBA, qui a annoncé jeudi sa reprise prévue fin juillet en Floride, a en outre annulé le reste de la saison de G League, son championnat de développement, après trois mois de pause forcée en raison de la pandémie de Covid-19.

"Annule le reste de notre saison nous affecte lourdement, mais nous reconnaissons que c'est l'action la plus appropriée à prendre", a déclaré jeudi le président de la G League, Shareef Abdur-Rahim.

06h15

L'Argentine va prolonger jusqu'au 28 juin les mesures de confinement dans les grandes villes touchées par le Covid-19, notamment Buenos Aires, alors que les régions ne comptant pas de cas ne seront soumises qu'à des mesures de distanciation sociale, a annoncé jeudi le président Alberto Fernandez.

"Il y aura deux types de quarantaine" pour lutter contre l'épidémie de nouveau coronavirus, a expliqué M. Fernandez, lors d'une conférence de presse : "l'une sera une quarantaine d'isolement et l'autre de distanciation sociale".

06h10

Le taux de chômage de mai aux Etats-Unis, dévoilé vendredi, pourrait frôler les 20%. Il montrera l'étendue des dégâts de la pandémie sur la première économie mondiale, secouée par des manifestations antiracistes qui ont remis en lumière les fortes inégalités. Il faut faire un bond dans le temps de 80 ou 90 ans pour retrouver un taux aussi élevé, remontant à la Grande Dépression des années 30. Au pire de la crise, un Américain sur quatre était alors sans emploi.