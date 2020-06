DIRECT - Mort de George Floyd : un ex-ministre de la Défense de Donald Trump accuse le président de «diviser» les Etats-Unis

La mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, lors d'une arrestation policière filmée et diffusée sur les réseaux sociaux le 25 mai, a très largement choqué aux Etats-Unis et entraîné des émeutes dans le pays. Des manifestations de soutien ont lieu dans le monde entier.

12h24

Jim Mattis, l'ex-ministre de la Défense de Donald Trump, est sorti mercredi de sa réserve avec un réquisitoire tonitruant contre le président des Etats-Unis, accusé de vouloir "diviser" l'Amérique, secouée par un mouvement de colère historique.

"De mon vivant, Donald Trump est le premier président qui n'essaye pas de rassembler les Américains, qui ne fait même pas semblant d'essayer", écrit l'ancien général des Marines âgé de 69 ans dans une déclaration mise en ligne par la revue The Atlantic et d'autres médias américains.

"Au lieu de cela, il tente de nous diviser", ajoute ce militaire très respecté, qui avait jusqu'ici affiché sa réserve, expliquant qu'il préférait ne pas commenter directement le mandat du milliardaire républicain.

11h43

La préfecture de Police de Paris interdit la tenue de deux rassemblements prévus samedi devant l'ambassade des Etats-Unis, en hommage à George Floyd, un Américain noir de 46 ans asphyxié par un policier blanc, a-t-elle indiqué vendredi dans un communiqué.

"Deux projets de rassemblements statiques devant l’Ambassade des Etats-Unis ont été déclarés pour le samedi 6 juin 2020", écrit la Préfecture de police (PP).

«Ces rassemblements, susceptibles de rallier de nombreuses personnes, ne sont pas autorisés par le décret du 31 mai 2020 relatif à l’état d’urgence sanitaire qui proscrit tout rassemblement, dans l’espace public, de plus de dix personnes», est-il précisé.

07h07

L'actrice américaine Meghan Markle, épouse du prince Harry, s'est exprimée jeudi sur la mort de George Floyd, dénonçant le racisme et apportant son soutien au mouvement contre les violences policières "Black Lives Matter" ("Les vies noires comptent").

"Je me suis rendu compte que la seule erreur était de garder le silence, car la vie de George Floyd comptait", a déclaré la duchesse de Sussex dans une vidéo adressée aux jeunes diplômés de son ancien lycée Immaculate Heart à Los Angeles.

06h40

"Tu as changé le monde George": le leader américain des droits civiques Al Sharpton a prononcé jeudi lors d'une cérémonie en hommage à George Floyd un émouvant éloge funèbre, aux accents politiques empreints de tristesse mais également d'espoir pour un monde meilleur, avec la promesse de "continuer le combat".

Des manifestations, très généralement pacifiques et recueillies, ont une nouvelle fois eu lieu dans tout le pays pour réclamer justice et la fin des discriminations raciales. Des milliers de personnes toutes origines confondues ont ainsi défilé dans les rues de New York ainsi qu'à Washington, Seattle et Los Angeles, trois villes où le couvre-feu a été levé.

06h35

Aux Etats-Unis, les réseaux sociaux sont en ébullition dix jours après la mort de George Floyd, utilisés par des manifestants souvent très jeunes pour coordonner concrètement leur combat qui embrase le pays, jusqu’aux portes de la Maison Blanche.

Jeune chargée en communication, Dinanda Pramesti, 26 ans, a déposé cette semaine des sacs chargés de courses sur le trajet d’une manifestation à Washington, où comme dans plus de 140 villes du pays, des dizaines de milliers de personnes dénoncent les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales.

06h30

Une plainte a été déposée contre Donald Trump après la dispersion violente lundi de manifestants pour permettre au président de poser, une bible à la main, devant une église toute proche de la Maison Blanche, a annoncé jeudi la puissante organisation de défense des droits civiques ACLU.

Les ministres américains de la Justice et de la Défense, ainsi que d'autres hauts responsables sont également visés par cette plainte, déposée par l'ACLU et d'autres organisations des droits civiques pour le compte de la branche de Washington du mouvement Black Lives Matter et d'autres manifestants.

06h15

Des dizaines de milliers de personnes, des jeunes en majorité, ont manifesté jeudi à Vienne en rejoignant la mobilisation internationale contre le racisme et pour dénoncer la mort de l'Afro-Américain George Floyd, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Selon plusieurs participants interrogés, il s'agit d'un des plus importants rassemblements dans la capitale autrichienne ces dernières années. La police a fait état d'une "très forte affluence" et a finalement estimé à environ 50.000 personnes le nombre de participants.