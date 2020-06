George Floyd : Twitter supprime une vidéo de Donald Trump à cause des droits d'auteurs

La guerre continue. Depuis plusieurs semaines, Twitter et Donald Trump sont engagés dans un conflit qui a d'ores et déjà entraîné un décret limitant le rang d'action des réseaux sociaux aux Etats-Unis. Ce 4 juin, une vidéo publiée par l'équipe de campagne du président rendant hommage à George Floyd a été supprimée pour une question de droits d'auteur.

Si le président lui-même n'a pas encore réagi à l'affaire, son équipe de campagne n'a pas manqué de critiquer la prise de position. «Twitter et Jack Dorsey (le patron de Twitter, ndlr) censurent ce message inspirant et fédérateur du président Trump après la tragédie de la mort de George Floyd», peut-on ainsi lire sur le compte officiel Team Trump.

Twitter and @Jack are censoring this uplifting and unifying message from President Trump after the #GeorgeFloyd tragedy.





The same speech the media refused to cover.





Here is the YouTube link.





WATCH AND MAKE IT GO VIRAL: https://t.co/7V72z7JiKm https://t.co/xBgkc1bvPm

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) June 4, 2020