Gorillaz pousse un coup de gueule contre le racisme et les suprémacistes blancs aux Etats-Unis

Cinéma, musique, politique, sport... Dans tous les secteurs, et dans le monde entier, les célébrités ont pris la parole pour dénoncer la mort de George Floyd, le racisme et les violences policières. Gorillaz ne fait pas exception avec un texte très engagé publié sur ses réseaux sociaux.

«Gorillaz est enragé par la mort de George Floyd et des nombreux autres avant lui aux mains d'un racisme systémique et de la brutalité policière. Il est temps d'être le changement et de jouer activement un rôle pour la justice et l'égalité. La suprématie blanche doit prendre fin. Black Lives Matter. Ecoutez. Apprenez. Agissez», peut-on ainsi lire sur le compte Instagram du groupe.

Ce n'est pas la première fois que le groupe virtuel dirigé par Damon Albarn s'engage politiquement. En 2017, après une longue absence, ils avaient signé leur retour par un morceau, Hallelujah Money, très critique à l'égard de Donald Trump, fraîchement élu. Des références au suprématisme blanc étaient déjà présentes, puisque des images de membres du Ku Klux Klan apparaissaient dans le clip.

Joignant le geste à la parole, le groupe a décidé de mettre en vente des vêtements qui porteront le slogan «soyez le changement». Les fonds récoltés seront reversés à The Black Curriculum, une association londonienne spécialisée dans l'éducation de l'histoire noire.

Ce genre de geste se multiplie ces derniers jours. Kanye West, lui, a choisi quelque chose de plus personnel, puisqu'il a lancé un fond afin de récolter de quoi financer les études de Gianna, la fille de George Floyd. Une décision semblable à celle du boxeur Floyd Mayweather, qui a payé pour les funérailles de l'homme de 46 ans.