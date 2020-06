Que signifie le terme «racisé-e-s» ?

George Floyd, un homme noir asphyxié par un policier blanc aux Etats-Unis fin mai a plus que jamais ravivé la colère des citoyens du monde entier, dont les Français, face aux inégalités raciales. Ainsi, le terme «racisé-e-s» est de plus en plus utilisé dans l'Hexagone, mais que signifie-t-il ?

«Racisée : personne qui appartient, de manière réelle ou supposée, à un des groupes ayant subi un processus de racisation, soit un processus politique, social et mental d'altérisation» : C'est ainsi que le définit Alexandra Pierre, membre de la Ligue des droits et libertés (LDL), sur le site de l'organisme. Ainsi, une personne peut être racisée du fait par exemple de la couleur de sa peau ou de son appartenance ethnique. Le mot, venu du français, a d'ailleurs fait son entrée récemment dans le dictonnaire. Pour cause : il est employé depuis longtemps par le milieu militant antiraciste, et plus encore par les sociologues. En effet, la sociologue Colette Guillaumin l'a employé en 1972 dans son livre «L'idéologie raciste». un mot lourd de sens «Racisé» est notamment utilisé pour dénoncer les discriminations : «Il met l'accent sur le fait que la race n'est ni objective, ni biologique, mais qu'elle est une idée construite qui sert à représenter, catégoriser et exclure l'autre», indique la Ligue. En effet, la commission des lois a supprimé le mot «race» de la constitution de 1958, car il n'a aucune légitimité scientifique.

Le mot prend donc tout son sens avec le meurtre de George Floyd. Aux Etats-Unis, les hommes noirs ont 2,5 fois plus de risques d'être tués par la police au cours de leur vie que les hommes blancs, selon les statistiques de mortalité officielles du National Vital Statistics System (NVSS). Les femmes sont également concernées, car les Noires présentent 1,4 fois plus de risques que les Blanches d'être tuées par la police.