Une femelle requin enceinte parcourt 1.000 km pour éviter les mâles

Un grand requin blanc femelle est actuellement en train de nager à plus de 1.000 km de la côte nord-est des Etats-Unis, car, enceinte, elle cherche à éviter les mâles souhaitant s'accoupler, selon les experts.

Les scientifiques suivent le requin de 15 pieds de long et de plus de 900 kg grâce à un appareil depuis septembre 2019, a rapporté le Daily Mail. La femelle, prénommée Unama'ki, a été balisée au large des côtes de la Nouvelle-Ecosse au Canada, comme le montrent les images publiées par le journal britannique. Depuis, elle est restée près du littoral, prenant sept mois pour descendre jusqu'à la baie de Mexico.

Mais le mois dernier, les chercheurs ont observé qu'Unama'ki a quitté la côte est des Etats-Unis et s'est enfoncée plus profondément dans l'océan. Les experts disent qu'en plus d'éviter les tentatives d'accouplement des mâles, la température de l'eau est plus favorable aux jeunes requins. Aussi, les sources de nourriture sont idéales pour les petits.

Des donnees cles sur l'espece grace a UNAMA'ki

Les chercheurs d'OCEARCH, une organisation à but non lucratif qui étudie les grands requins blancs et autres grands prédateurs, traquent la femelle par le biais d'un dispositif placé sur sa nageoire dorsale. Grâce à l'appareil leur fournissant des données sur ses mouvements, ils espèrent identifier les sites clé pour l'espèce et obtenir plus d'information pour sa conservation.

Unama'ki pourrait bientôt retourner dans les eaux au large de la Nouvelle-Ecosse au Canada, si les données que les experts ont recueillies sont exactes. A ce jour, l'équipe pense qu'il y a deux sous-populations de grands requins blancs dans ces eaux et que l'une d'elles pourrait se rassembler près de la Nouvelle-Ecosse.