Vidéo : un Américain de 75 ans violemment poussé par les policiers pendant une manifestation

Alors que les manifestations se poursuivent aux Etats-Unis pour réclamer justice face aux violences policières contre la communauté noire-américaine, un homme de 75 ans a été violemment poussé par des policiers à Buffalo (New York), suscitant l'indignation sur les réseaux sociaux.

Plusieurs vidéos, particulièrement choquantes et publiées sur Twitter, montrent cet Américain s'avançant vers les forces de l'ordre pour semble-t-il leur rendre l'un de leurs casques tombés au sol.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET

Le sang des policiers n'a alors fait qu'un tour, et l'un deux a poussé le septuagénaire, dont la tête a violemment percuté le sol. Si un policier a tenté de s'approcher pour aider la victime, son collègue l'a rapidement écarté, laissant l'homme en détresse, une tâche de sang s'agrandissant sur le bitume. Selon les médias américains, il se trouve actuellement dans un état stable mais critique au centre médical du comté d'Erié.

Les images, filmées par un témoin de la scène, ont particulièrement choqué l'opinion. Suite au tollé, le commissaire de police de Buffalo a ordonné la suspension immédiate des deux policiers impliqués dans cet acte de violence. Quelques heures plus tôt, la police de Buffalo se dédouanait pourtant en affirmant que le septuagénaire avait trébuché.

Andrew Cuomo, le gouverneur de l'Etat de New York, a dénoncé sur les réseaux sociaux un incident «complètement injustifié et absolument honteux».

This incident is wholly unjustified and utterly disgraceful.





I've spoken with Buffalo @MayorByronBrown and we agree that the officers involved should be immediately suspended pending a formal investigation.





Police Officers must enforce — NOT ABUSE — the law. https://t.co/EYIbTlXnPt

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 5, 2020