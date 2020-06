DIRECT - Coronavirus : l'épidémie accélère sa progression en Amérique latine

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» s'est répandu en quelques mois sur toute la planète. On dénombre 29.111 morts en France où la situation sanitaire s'est néanmoins améliorée.

20H24

La pandémie de coronavirus s'approche des 396.000 morts dans le monde, accélère sa progression en Amérique latine et inquiète en Iran ou encore en Afghanistan, entraînant une crise économique qui a contraint samedi l'Opep et la Russie à s'entendre pour prolonger leurs restrictions de production de pétrole.

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés au sein de l'Opep+, dont le premier est la Russie, se sont accordés pour prolonger d'un mois la réduction de production auxquels ils s'astreignent depuis début mai, selon le ministre de l'Energie des Emirats arabes unis.

18H48

Le Chili a enregistré 93 morts du nouveau coronavirus dans les dernières 24 heures, un chiffre record depuis le début de la pandémie dans le pays en mars, ce qui porte le bilan total à 1.541 morts, a annoncé samedi le gouvernement.

Toujours dans les 24 heures écoulées, 5.246 nouveaux cas de contamination ont été recensés, pour un total de 127.745 depuis le premier cas détecté le 3 mars, selon Paula Daza, sous secrétaire d'Etat à la santé publique.

Les autorités sanitaires chiliennes ont annoncé mercredi le prolongement pour une quatrième semaine du confinement à Santiago pour tenter de freiner la propagation de l'épidémie.

17H02

La Commission européenne a autorisé samedi un plan de soutien de 5 milliards d'euros soumis par la France pour soutenir la recherche, le développement et la fabrication de produits utiles à la lutte contre le coronavirus.

«Ce régime-cadre français d'un montant de 5 milliards d'euros soutiendra la recherche et le développement ainsi que les investissements dans les infrastructures d'essai et de mise à niveau et dans la fabrication de produits utiles à la lutte contre le coronavirus, tels que les médicaments, les vaccins et les vêtements de protection», a expliqué la commissaire à la Concurrence Margrethe Vestager dans un communiqué.

«Il contribuera à l'effort européen de lutte contre la pandémie de coronavirus», a-t-elle souligné.

13H30

La pandémie de coronavirus a fait au moins 395.977 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11h00 GMT.

Plus de 6.782.890 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 2.943.700 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 109.143 décès pour 1.897.838 cas. Au moins 491.706 personnes ont été déclarées guéries.

13H17

Le président iranien Hassan Rohani a averti samedi que l'épidémie de Covid-19 était encore loin d'être éradiquée et a appelé ses compatriotes à se préparer à vivre «longtemps» avec le virus.

Les gens ne doivent pas croire que «cette maladie sera éliminée dans 15 jours ou un mois: nous devons donc suivre les consignes (sanitaires) pour longtemps», a indiqué M. Rohani lors de la réunion hebdomadaire du Comité national de lutte contre la pandémie, diffusée à la télévision d'Etat.

La pneumonie virale a provoqué 75 décès supplémentaires en 24 heures, ce qui porte à 8.209 morts le bilan de l'épidémie en Iran, a déclaré samedi à la télévision d'Etat le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour.

02H44

Le coronavirus a fait 922 décès supplémentaires en 24 heures aux Etats-Unis, selon le comptage à 20H30 vendredi (00H30 GMT samedi) de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Cela porte à plus de 109.000 le nombre total de morts dans le pays, où plus de 1.894.000 cas ont par ailleurs été recensés, d'après les chiffres de l'université actualisés en continu.

Quelque 491.000 personnes sont déclarées guéries.

Les Etats-Unis sont, en valeur absolue, de loin le pays le plus touché par la pandémie, tant en nombre de décès que de cas diagnostiqués. Mais rapporté à la population, plusieurs pays européens -- dont la France, l'Italie ou l'Espagne -- comptent plus de morts par habitant que l'Amérique.

Donald Trump a affirmé vendredi que les Etats-Unis avaient «largement surmonté» la pandémie de Covid-19. Il a de nouveau appelé les gouverneurs des Etats à lever le confinement et autres restrictions toujours en vigueur.