Pourquoi le slogan «All Lives Matter» fait polémique ?

Depuis plusieurs années déjà, le slogan «All Lives Matter» («Toutes les Vies Comptent») refait surface dès lors que le mouvement «Black Lives Matter» prend de l'ampleur. Plusieurs voix se sont élevées pour expliquer pourquoi cette réponse face au mouvement anti-raciste n'avait pas lieu d'être.

Le mouvement «Black Lives Matter» a vu le jour en 2013, lorsque George Zimmerman, un Latino-Américain de 28 ans, avait été acquitté après avoir abattu Trayvon Martin, un Afro-Américain de 17 ans non armé. Le hashtag «All Lives Matter» est apparu sur les réseaux sociaux presque immédiatement après la création du mouvement.

Au premier abord, «All Lives Matter» peut être entendu comme un message d'unité. Mais lorsqu'il est utilisé comme réplique face au mouvement «Black Lives Matter», certains y voient davantage une façon de minimiser les actes racistes envers la communauté Noire.

«Insultant et contre-productif»

«Il y a quelques années après la mort inutile d'un autre homme noir non armé aux mains de la police, l'un de mes bons amis m'a envoyé un message me demandant 'Pourquoi dire «All Lives Matter» est insultant, je ne comprends pas», écrit ainsi le journaliste Donnavan Bennett sur le site américain Sportsnet. «Evidemment, toutes les vies sont précieuses, mais tout le monde n'est pas en danger à cause de sa couleur de peau. Le nombre de Blancs non armés dont la vie est menacée par la police n'est pas disproportionné. C'est pourquoi 'All Lives Matter' est insultant et contre-productif. Cela rabaisse et diminue l'attention que l'on porte à la violence et à la discrimination que les Noirs vivent chaque jour», explique-t-il.

“Our entire social structure centres around whiteness as a default. Asserting that ‘All Lives Matter’ just reaffirms that reality. Obviously, every life is valuable.





"But not everyone’s lives are in danger due to their skin colour.”





Jeff Bezos, patron d'Amazon, a également expliqué son point de vue après avoir reçu plusieurs messages de la part de clients qui n'appréciaient pas de voir «Black Lives Matter» sur le site. «[Cela] ne signifie pas que les autres vies ne comptent pas. Black Lives Matter renvoie au racisme et au risque disproportionné que les Noirs connaissent face à notre système judiciaire et de maintien de l'ordre public. J'ai un fils de 20 ans, et je ne crains pas qu'il soit étranglé à mort au cours d'une arrestation. Il ne s'agit pas d'une chose qui m'inquiète. Les parents noirs ne peuvent pas en dire de même», a-t-il répondu dans un e-mail.

La chanteuse Billie Eilish s'est également fendue d'un message sur les réseaux sociaux. «Le slogan #BlackLivesMatter ne veut pas dire que les autres vies ne comptent pas. Il interpelle sur le fait que la société pense clairement que la vie des Noirs ne compte pas, alors qu'elle compte», a-t-elle déclaré.