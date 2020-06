Black Lives Matter : la statue d'un général confédéré déboulonnée par des manifestants

La statue de Williams Carter Wickham, un important général américain de l'armée des Etats confédérés, a été déboulonnée et renversée par des manifestants à Richmond dans la soirée du samedi 6 juin.

Comme plusieurs dizaines d'autres villes aux Etats-Unis, la capitale de l'Etat de Virginie, est secouée par des manifestations, parfois violentes, provoquées en réaction à la mort de George Floyd, un Afro-Américain mort étouffé le 25 mai dernier sous le genou d'un policier blanc.

Plusieurs images, abondamment relayées sur les réseaux sociaux, montraient ainsi la statue du général confédéré à terre, une corde attachée autour du cou.

The statue of Confederate General Williams Carter Wickham in Monroe Park lays beside its base, covered in paint. pic.twitter.com/D6EgslhpS7

— The Commonwealth Times (@theCT) June 7, 2020