Black Lives Matter : Madonna manifeste en béquilles et sans masque

Ce n'est pas pour chanter qu'elle est venue faire entendre sa voix. La chanteuse américaine Madonna a participé à la manifestation contre le racisme, samedi 6 juin, à Londres, au Royaume-Uni.

Et ce n'est pas une vilaine blessure au genou, laquelle avait d'ailleurs provoqué l'annulation de certaines dates de sa dernière tournée, qui va empêcher la «Queen of Pop» («la Reine de la Pop», en français) de défiler à la mémoire de George Floyd, et plus largement contre le racisme et les violences policières.

man said Madonna was at the BLM protest in London today pic.twitter.com/dlb6dKeAep — Sofia K (@Iamsofiak_) June 6, 2020

C'est donc en béquilles et parmi la foule que la Madone a été aperçue, filmée par de nombreux manifestants ébahis de voir l'une des plus grandes stars de tous les temps à leurs côtés.

Il faut dire qu'en dehors de ses lunettes noires, qui dissimulaient une partie de son visage, la star était assez reconnaissable, ne portant pas non plus de masque.

«J'ai les anticorps»

Sur les images abondamment relayées sur les réseaux sociaux, on peut notamment voir Madonna scander avec fougue le slogan «no justice, no peace» («pas de justice, pas de paix», en français) ou encore enlacer une fan avant de lui dire : «J'ai les anticorps (contre le coronavirus), ne t'inquiète pas».

La chanteuse de 61 ans avait en effet, au début du mois de mai, révélé avoir contracté le Covid-19 à Paris lorsqu'elle était de passage en tournée dans la capitale française au début de l'année.

Il y a à peine quelques jours, Madonna avait été au cœur d'une nouvelle polémique après avoir filmé son fils David en train de danser dans sa cuisine contre le racisme après la mort de George Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans décédé sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis.

De nombreux internautes avaient alors critiqué et moqué la démarche de la star, estimant qu’elle pourrait faire davantage dans la lutte contre le racisme qu’une chorégraphie dans une cuisine.

