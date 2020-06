Colin Powell, ancien secrétaire d'Etat de Bush, votera pour Joe Biden

Colin Powell, figure de la vie politique américaine, a annoncé ce dimanche 7 juin qu'il voterait pour Joe Biden à la présidentielle américaine.

Interrogé sur CNN, celui qui a été durant quatre ans (2001-2005) le Secrétaire d'Etat (l'équivalent du ministre des Affaires étrangères) de George W. Bush a estimé qu'il ne pouvait «certainement pas» apporter son soutien à Donald Trump.

Former Secretary of State Colin Powell says he will be voting for former Vice President Joe Biden. “I certainly cannot, in any way, support President Trump this year.” #CNNSOTU pic.twitter.com/jmiUfDPhl1

L'ancien général, qui a travaillé avec trois présidents républicains durant sa carrière (Reagan, Bush père et Bush fils), n'a pas hésité à qualifier le président des Etats-Unis de «menteur». Ainsi, il assure qu'il votera pour le candidat démocrate, duquel il se sent «très proche sur le plan social et politique».

Déjà, en 2016, l'ancien général n'avait pas voulu glisser de bulletin Trump dans l'urne. Il avait soutenu sa rivale Hillary Clinton, «parce que je pense qu'elle est qualifiée, et que l'autre gentleman ne l'est pas», avait-il expliqué.

Cette annonce de Colin Powell a immédiatement été commentée par Donald Trump. Sur Twitter, le locataire de la Maison Blanche s'en est pris à l'ancien secrétaire d'Etat, responsable de l'engagement des Etats-Unis «dans les guerres désastreuses au Moyen-Orient». Et de rappeler son mensonge, en 2003, concernant les armes de destruction massive présentes en Irak.

Colin Powell, a real stiff who was very responsible for getting us into the disastrous Middle East Wars, just announced he will be voting for another stiff, Sleepy Joe Biden. Didn’t Powell say that Iraq had “weapons of mass destruction?” They didn’t, but off we went to WAR!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020